Oh Tannenbaum: So sieht die 2019er-Version des Bremer Sondertrikots aus. (nordphoto)

Zuletzt war der Werder-Tannenbaum beim Auswärtsspiel in Leverkusen (2:2) zu bestaunen. Da aber noch als taktische Formation bei gegnerischem Ballbesitz, also mit einem Bremer Stürmer quasi als Baumspitze. Im wichtigen Kellerduell gegen Mainz (18.30 Uhr) ist der Tannenbaum nun wieder dabei, diesmal aber auf der Brust der Spieler: Schon traditionell läuft die Mannschaft im letzten Heimspiel vor Weihnachten mit einem Tannenbaum-Logo statt der Werder-Raute auf. In den Fanshops gibt es das Trikot jedoch nicht zu kaufen.

Bereits seit 2002 gibt es diese Trikot-Tradition bei Werder. Seither gelangen mit dem Tannenbaum auf der Brust sieben Heimsiege und sechs Unentschieden. Nur zwei Spiele gingen verloren. Nur in zwei Jahren kam das Trikot nicht zum Einsatz. In der legendären Double-Saison 2003/04 sowie 2017. 2003 war der Gegner aus Rostock nicht auf die weiße Bremer Trikotfarbe vorbereitet, 2017 verzichtete Werder im Abstiegskampf auf diese Aktion.