Gratulation zu einem tollen Tor: Florian Kohfeldt und Eren Dinkci nach dem Bundesligaspiel in Mainz. (nordphoto)

Auch wenn der erste Sieg nach all den erfolglosen Wochen der Mannschaft sehr gut getan habe, kam auf der Rückreise aus Mainz keine Partystimmung auf. „Alle waren bestrebt, gut zu essen und schnell zu regenerieren“, berichtet Florian Kohfeldt von einem äußerst professionellen Arbeiten nach dem 1:0-Sieg in Mainz. „Wir gehen in die zweite englische Woche hintereinander“, sagt der Trainer vor dem vierten Spiel binnen zwölf Tagen, „wir sind fit und können 100 Prozent geben.“

Das Ziel ist klar formuliert: In der zweiten Runde des DFB-Pokals will Werder am Mittwochabend beim Zweitligisten Hannover 96 diesen einen Sieg noch holen, der nicht nur das Überwintern in diesem Wettbewerb sichern, sondern auch die gerade wieder etwas aufgehellte Stimmung über die Feiertage retten würde. Obendrein steht für den Verein, der wegen der Coronakrise Mindereinnahmen von mehr als 30 Millionen Euro verkraften muss, diesmal wirtschaftlich einiges im DFB-Pokal auf dem Spiel, wie Sportchef Frank Baumann bestätigt: „Jede Runde ist natürlich sehr wichtig für uns, die Auswirkungen der Pandemie und die Einnahmeverluste sind ja bekannt. Die Attraktivität ist aber dadurch eingeschränkt, dass wir ohne Zuschauer spielen. Wir hatten bei unseren Pokalspielen in Dortmund, Frankfurt oder hier im wohninvest-Weserstadion immer volle Ränge und entsprechende Zusatzeinnahmen. Auch in Hannover wäre das Stadion in normalen Zeiten gut gefüllt gewesen.“

Finanziell so richtig spannend würde es laut Baumann vor allem, wenn Werder noch ein oder zwei weitere Runden übersteht. Für einen Sieg in Hannover gibt es 700 000 Euro aus dem TV-Vertrag des DFB, beim Erreichen des Viertelfinales kämen 1,4 Millionen Euro hinzu, als Halbfinalist gibt es weitere 2,8 Millionen. Werder habe jedoch wie immer sehr konservativ im Etat geplant, betont Baumann, und auch ein Weiterkommen im Pokalwettbewerb „würde nichts daran ändern“, dass Werder im Winter keine Spielereinkäufe tätigen kann.

„Eren hat seine Chance genutzt“

Umso besser, dass der 19-jährige Eren Dinkci der Bremer Profimannschaft kurz vor Weihnachten wie ein kostenfreier Neuzugang erschienen ist. Kohfeldt hatte den Toptorjägers des Regionalligateams schon länger auf dem Zettel, „und jetzt kam durch die Ausfälle unserer gestandenen Bundesligastürmer Füllkrug, Selke, Rashica und Bittencourt viel zusammen. Eren hat seine Chance genutzt. Er wird auch in Hannover im Kader sein, daraus mache ich kein Geheimnis.“ Vor allem die Art, wie Dinkci in Mainz nach seiner Einwechslung das Siegtor per Kopf erzielte, gefiel Kohfeldt: “Das war kein Glückstor. Wie er sich vorher bei der Flanke im Rücken des Abwehrspielers bewegt, um aus dem Sichtfeld zu kommen und dann im letzten Moment vor ihn zu gehen, das war schon sehr gut gemacht.“

Erstmals im Kader, erste Einwechslung, erster Ballkontakt und gleich das erste Bundesligator – das war natürlich "ein Wahnsinns-Erlebnis für ihn", weiß der Trainer. Bremsen müsse man den jungen Mann jedoch nicht: "Er wirkte im Training schon wieder sehr konzentriert. Er ist ein geerdeter und zurückhaltender Junge. Ich mache mir keine Sorgen, dass er jetzt durchdreht.“ Dinkci soll auch in Hannover das machen, was er in Mainz und im Training sehr gut hinbekam: intuitiv Fußball spielen.

Seine Zukunft, die vielversprechend aussieht, soll auf jeden Fall bei Werder liegen, erklärt Baumann: "Wir haben schon vor seinem Tor gesehen, dass er die Qualität und das Potenzial hat, bei uns in den nächsten Jahren fest in der Bundesliga spielen zu können. Wir können uns sehr gut vorstellen, dass er spätestens in der nächsten Saison ein fester Bestandteil des Profikaders ist." Derzeit spielt Dinkci noch mit einem Amateurvertrag, der bereits einmal finanziell verbessert wurde, obwohl der junge Torjäger erst seit eineinhalb Jahren bei Werder ist. Damit honorierte der Verein Dinkcis Leistungen in der U 19 und in der U 23. Baumann deutet an, dass sich dieser Vertrag in einen Profivertrag umwandelt, "nach gewissen Kriterien, die er bisher noch nicht erfüllt hat". Dabei dürfte es sich um eine bestimmt Anzahl an Bundesliga-Einsätzen handeln. Baumann: "Ich könnte mir vorstellen, dass das in den nächsten Wochen ganz automatisch passiert.“ Dann wäre Dinkci vielleicht sogar schneller Profi als Nick Woltemade (18), der bisher mit seiner Unterschrift zögert.