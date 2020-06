Eine Befreiung: Niclas Füllkrug bejubelt seinen Treffer zum 5:1. (nordphoto/gumzmedia)

Die Paderborner Delegation auf der Tribüne traute ihren Augen nicht. „Ist der verrückt?“, fragte einer und meinte Niclas Füllkrug. Wer gedacht hatte, dass es der Werder-Stürmer nach neunmonatiger Verletzungspause ruhig angehen lassen würde, der sah sich getäuscht. Vier Minuten dauerte es, bis Füllkrug sich nach seiner Einwechslung mit der halben Paderborner Mannschaft angelegt hatte. Sebastian Vasiliadis hatte ihn gefoult, woraufhin Füllkrug dem Gegenspieler an den Kragen wollte, ein wildes Geschubse auslöste und die Gelbe Karte sah. Dass der 27-Jährige die Wortgefechte mit dem Gegner liebt, ist bekannt, doch in dieser Szene wirkte er schon etwas übermotiviert. Nur gut, dass Füllkrug danach auch noch sportlich von sich reden machte – und wie. In der Nachspielzeit schob er den Ball überlegt in die lange Ecke und erzielte den 5:1-Endstand.

Was ihm dieser Treffer nach der langen Leidenszeit bedeutete, zeigt sich beim Jubel, als ein breit grinsender Füllkrug seine charakteristische Zahnlücke zur Schau stellte und dann Trainer Florian Kohfeldt in die Arme sprang. In diese Geste hätte man viel hineininterpretieren können, Kohfeldt trainierte Füllkrug schon als Jugendspieler, nun wollte der Stürmer dem viel kritisierten Chefcoach womöglich etwas zurückgeben. Kohfeldt aber blieb ganz rational: „Dass er zum Jubeln zu mir kam, lag nur daran, dass ich in der Nähe stand.“

Kein Startelfkandidat

Vor dem Spiel hatte Kohfeldt betont, dass Füllkrug trotz der langen Ausfallzeit sofort wichtig werden könnte. Nachdem das durchaus mit einem Risiko verbundene Comeback wunderbar funktioniert hatte, wollte der Trainer die Erwartungen dann nicht zu groß werden lassen. „Gut, dass Niclas diese fast 20 Minuten und sein Erfolgserlebnis hatte. Aber er ist kein Startelfkandidat in den nächsten Spielen“, betonte Kohfeldt. „Er hat diesen Moment ins Spiel gebracht, hatte gleich eine gute Balleroberung. Er sollte scharf anlaufen, muss aber natürlich noch den Rhythmus finden.“

Niclas Füllkrug selbst war derweil einfach nur glücklich. Er hatte natürlich mitbekommen, dass er angesichts der lahmenden Bremer Offensive zu einem Hoffnungsträger geworden war. Trotz dieses Drucks ging er sein Comeback voller Vorfreude an. „Ich bin froh, dass es mir die Mannschaft leicht gemacht hat und schon einen kleinen Vorsprung erspielt hat. Dadurch konnte ich befreiter aufspielen. Es war für mich eine Belohnung, die ich mir über eine lange Zeit verdienen musste“, sagte Füllkrug nach der Partie.

Zwei Operationen am Knie

Er meinte damit die harten Monate in der Reha, in denen er allein ohne Mitspieler für sein Comeback geschuftet hatte. Im September 2019 waren im Training sein Kreuzband und sein Außenmeniskus gerissen. Im Februar 2020 musste er sich noch einmal einem kleineren Eingriff am Knie unterziehen. „Wenn ich überlege, wo ich in den neun Monaten gestanden habe, war das Comeback ein sehr besonderer Moment für mich“, betonte Füllkrug. „Das war sehr schön, es war ein leicht emotionaler Moment.“ Der 27-Jährige genoss diesen Augenblick sichtlich und sprach von einem „tollen Tag“.

Nicht nur für Füllkrug, auch für Werder war der Tag gelungen. Die Bremer gewannen klar in Paderborn, während Konkurrent Düsseldorf mit 0:1 gegen Dortmund unterlag. "Unser Sieg war enorm wichtig. Wir haben etwas für die Tordifferenz getan. Ich hoffe, dass wir den Schwung mitnehmen", sagte Füllkrug und schob im Überschwang der Gefühle eine klare Ansage hinterher: "Ich gehe davon aus, dass wir den Klassenerhalt schaffen.“

Gut vorstellbar, dass Füllkrug bei der Mission Klassenerhalt noch eine wichtige Rolle spielen wird. Wie schnell er als Joker auf Betriebstemperatur kommt, bewies er in Paderborn eindrucksvoll. Und gute Joker kann Werder dringend gebrauchen. Füllkrugs dritter Saisontreffer am Sonnabendnachmittag war nämlich das erste Tor eines Bremer Einwechselspielers in dieser Saison – am 31. Spieltag.