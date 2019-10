Weil Benjamin Goller im Gegensatz zu Josh Sargent keine strapaziöse Länderspielreise in den Knochen hat, dürfte er gegen Hertha in Werders Startelf stehen. (nordphoto)

Vergangenen Mittwoch saß Benjamin Goller erstmals zum Pressegespräch auf dem Podium des Weserstadions. Junge Spieler werden den Journalisten meist längere Zeit vorenthalten, zu groß ist die Sorge, sie könnten mit einer unbedachten Äußerung sich selbst oder die Mannschaft in Turbulenzen bringen. Dass Goller vor dem Spiel gegen Hertha an diesem Sonnabend nun doch sprach, ist vermutlich ein Fingerzeig. Goller, der die Fragerunde

übrigens souverän meisterte, dürfte gegen Hertha in der Startelf stehen. So wie gegen Leipzig, als der 20-Jährige seine Sache trotz des 0:3 sehr ordentlich machte. „Wir haben uns in den letzten Wochen mit Benjamin Goller eine Alternative geschaffen, die nicht absehbar war“, sagt Florian Kohfeldt. Das ist die eine Seite.

Die andere ist, dass Josh Sargent seine Spielzeit bisher nicht so nachdrücklich nutzen konnte, um sich unentbehrlich zu machen. Dazu kommt eine kräftezehrende Länderspielreise. Auch wenn Werder mittels „Schlaf-Management“ (O-Ton Kohfeldt) versucht, dem Jetlag vorzubeugen, indem Sargent bereits in den USA seinen Schlafrhythmus der Bremer Zeitzone anpasst, so ein Trip kostet Kraft. Der ausgeruhte Goller dürfte auch deshalb den Vorzug erhalten.

Lang für Veljkovic

Im zentralen Mittelfeld tüftelt Kohfeldt noch, ob er Nuri Sahin oder Philipp Bargfrede aufstellen soll. „Tolle Sache für mich: Für beide spricht viel“, sagt Kohfeldt. Und bringt eine weitere Variante ins Spiel: „Sie zusammen zu bringen ist auch eine gute Idee.“ Wahrscheinlicher ist, dass Sahin alleine auf der Position des Sechsers spielt. Werder wird gegen Hertha mehr Ballbesitz haben, Sahin steht für kreativere Lösungen im Spielaufbau als Bargfrede.

Auch die Zusammensetzung der Abwehr ergibt sich keinesfalls von alleine. Michael Lang ist wieder fit, könnte auf die Position des rechten Verteidigers rücken. Und Theo Gebre Selassie wieder in die Innenverteidigung. Milos Veljkovic hat bei seinem Comeback in Frankfurt nicht überzeugt, er könnte auf der Bank sitzen. Anders als Christian Groß, der kaum wegzudenken ist. Ebenso wie Marco Friedl auf der linken Verteidigerseite.

So könnte Werder spielen:

Pavlenka – Lang, Gebre Selassie, Groß, Friedl – M. Eggestein, Sahin, Klaassen – Goller, Bittencourt, Rashica.