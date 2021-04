Maximilian Eggestein beim Spiel gegen Stuttgart. (nordphoto / Straubmeier)

Es ist ein Novum in der laufenden Serie: Im 32. Saisonspiel (vier Partien im DFB-Pokal mitgezählt) tritt Werder Bremen das erste Mal ohne Maximilian Eggestein in der Startelf an. Der Mittelfeldspieler hat sich am vergangenen Spieltag die fünfte Gelbe Karte eingehandelt, ist deshalb gegen RB Leipzig gesperrt. Und weil es so gut wie keine Erfahrungswerte gibt, wie das Mittelfeld des SV Werder ohne den 24-Jährigen aussehen könnte, ist es mit einer gewissen Spannung verbunden, wie Trainer Florian Kohfeldt die Lücke schließen wird.

„Natürlich ist es eine Schwächung für uns, dass Maxi nicht spielen kann“, sagt der Coach, „aber wir haben Möglichkeiten, das aufzufangen. Es gibt Spieler bei uns, die den Anspruch haben, von Anfang an zu spielen. Einer von ihnen wird die Möglichkeit bekommen.“ Aber wer? Kohfeldt zählt Manuel Mbom (seit sechs Wochen ohne eine einzige Spielminute) und Patrick Erras (Gesamtspielzeit in dieser Bundesliga-Saison: 22 Minuten) auf – in beiden Fällen wäre es eine Überraschung und eine defensivere Ausrichtung im Mittelfeld. Für die offensivere, angriffslustigere Lösung stehen Leo Bittencourt oder Romano Schmid, die die Eggestein-Rolle aus den vergangenen Partien als Klebstoff zwischen Angriff und Mittelfeld schon interpretiert haben. Aber es gibt auch noch die ultra-defensive Variante. Die mit Christian Groß.

Toprak und Veljkovic kehren zurück

Da in Ömer Toprak (nach überwundenen Rückenproblemen) und Milos Veljkovic (nach Adduktorenproblemen) zwei Innenverteidiger ins Team zurückkehren, ist das Abwehrzentrum wieder mit dem Stammpersonal besetzt. Groß, zuletzt wegen der Ausfälle in der Defensive Pendelspieler zwischen Mittelfeld und Abwehrkette, könnte diese Position dennoch beibehalten und als Teil einer Doppelsechs (mit Kevin Möhwald) oder einer massiven Sechserkette agieren. Ein Novum wäre das – anders als der Eggestein-Ausfall – nicht.

Eine weitere Änderung in der Defensive ist indes völlig klar: Für den verletzten Ludwig Augustinsson rutscht Felix Agu in die Startelf. Bereits zum achten Mal vertritt er den Schweden.

In der Offensive spricht einiges dafür, dass Kohfeldt es beim Personal aus dem Pokalviertelfinale bei Jahn Regensburg belässt. Weil Niclas Füllkrug wegen seines Zehenbruchs erneut nicht spielen kann, bleibt Josh Sargent gesetzt. Ebenso Milot Rashica. Yuya Osako, der Matchwinner in Regensburg, hätte eine weitere Chance verdient, könnte den frisch gewonnenen Schwung mitnehmen. Kohfeldt will zwar nichts bestätigen, sagt aber: „Ich hoffe, dass Yuyas Leistungskurve weiter nach oben zeigt.“