Hubertus Hess-Grunewald hat Hoffnung, dass es in diesem Jahr wieder Spiele mit Zuschauern geben könnte. (nordphoto)

Auch die Werder-Verantwortlichen schauten am Donnerstag mit großem Interesse auf die Beratungen von Bund und Ländern zur Corona-Krise. Ein Ergebnis lautet, dass Großveranstaltungen, bei denen eine Kontaktverfolgung und die Einhaltung von Hygieneregelungen nicht möglich sind, bis mindestens Ende Dezember 2020 nicht erlaubt sind. Hubertus Hess-Grunewald, Werder-Geschäftsführer und -Präsident, äußerte sich am Freitag dazu und erklärte laut Vereinswebseite: „Die Entscheidung der Ministerpräsidenten Großveranstaltungen mit Zuschauern, bei denen Infektionsketten nicht nachvollzogen werden können, weiter zu unterbinden, ist nachvollziehbar. Wir nehmen sie aber auch als sehr differenziert wahr. Wir ordnen natürlich der Gesundheit der Menschen alles unter, wir sehen aber auch, dass der Profifußball die Chance hat, mit guten Konzepten erneut eine Vorreiterrolle für viele Veranstalter zu spielen."

Zum einheitlichen Umgang mit Zuschauern bei bundesweiten Sportveranstaltungen soll nun eine Arbeitsgruppe auf Ebene der Chefs der Staatskanzleien bis Ende Oktober einen Vorschlag vorlegen. Die Deutsche Fußball Liga (DFL) erklärte am Freitag, sie sei „selbstverständlich bereit, umgehend mit den zuständigen politischen Stellen verbindliche Gespräche hinsichtlich eines bundeseinheitlichen Verfahrens zur Rückkehr von Fans in die Stadien zu führen". Es sollten „auf Basis von Fakten verantwortungsvolle Stufenlösungen je nach Pandemielage vereinbart werden, um im November mit der Umsetzung zu starten, sofern das Infektionsgeschehen dies erlaubt“.

Auch Hess-Grunewald hat die Hoffnung, dass in diesem Jahr noch Spiele mit reduzierter Zuschauerzahl möglich sind. „Bei aller Kritik am Engagement des Profifußballs im Frühjahr, hat sich auch gezeigt, dass das Hygiene-Konzept funktioniert hat und später eine Vorbildwirkung für viele Veranstaltungen in anderen Sportarten, im Breitensport und insgesamt in der Eventbranche besaß“, sagte der Werder-Geschäftsführer. „Bei aller nötigen Vorsicht müssen wir auch Konzepte entwickeln, wie wir mit Corona leben können. Fest steht aber auch diesmal, dass es keinen Alleingang des Profifußballs geben darf, wie werden alle Maßnahmen sehr eng mit den örtlichen Behörden und den politischen Vertretern abstimmen.“