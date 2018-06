Seit vergangenem Freitag ist das Kapitel Yuning Zhang in Bremen beendet. Der chinesische Fußballprofi geht nach nur einem Jahr und ohne einen einzigen Pflichtspieleinsatz zurück nach England – und beim chinesischen Werder-Fanklub sind sie froh, wieder ihre Ruhe zu haben. Klingt komisch, ist aber so.

Warum, erklärt Menghui Shi. Sie ist Vizepräsidentin des offiziellen chinesischen Werder-Fanklubs und studiert zurzeit an der Universität in Bremen. Vor dem Wechsel von Zhang zu Werder, sagt sie, hätten die Fans im chinesischen Internetforum über alle möglichen Nachrichten rund um Werder diskutiert. Da sei es relativ ruhig zugegangen, sachlich und höflich. „Aber nach dem Wechsel von Yuning sind seine ganzen Fans zu uns ins Forum gekommen und haben nur noch über ihn diskutiert“, sagt Menghui Shi. „Seine Fans haben ständig gemeckert, dass Yuning nicht spielen würde und dass die Verantwortlichen bei Werder keine Ahnung hätten. Wir Werder-Fans waren total genervt und wollten mit den Yuning-Fans am liebsten nichts zu tun haben.“

Menghui Shi und die anderen Werder-Fans haben die Leistungen von Yuning Zhang nämlich durchaus kritisch gesehen. Sie haben verstanden, warum er es meist nicht in den Bundesligakader geschafft hat. „Wir haben das akzeptiert, weil für uns der Erfolg von Werder an erster Stelle steht“, sagt Menghui Shi, „denn Werder ist unser Klub, und wir unterstützen ihn schon viel länger als sie Yuning Zhang.“ Menghui Shi zum Beispiel ist schon seit mehr als zehn Jahren Fan der Grün-Weißen. Mit 14 hatte sie erstmals ein Spiel der Bremer im chinesischen Staatsfernsehen gesehen, „und ich war sofort begeistert vom attraktiven Spielstil“.

Weniger Erfolg, weniger Fans

Menghui Shi lernte Werder in der wohl besten Phase der Vereinsgeschichte kennen, mit regelmäßigen Auftritten in der Champions League und Stars wie Johan Micoud, Diego, Claudio Pizarro und Miroslav Klose im grün-weißen Trikot. In dieser Zeit, sagt Menghui Shi, habe Werder viele Sympathiepunkte in Fernost gesammelt. Vor allem der deutsche Weltklassestürmer Klose habe sich damals sehr großer Beliebtheit in China erfreut, „deshalb gab es sehr viele Werder-Fans bei uns. Und als Klose dann nach München gewechselt ist, sind viele Werder-Fans Bayern-Fans geworden – und einige sind Werder-Fans geblieben.“ In den vergangenen Jahren aber, erklärt die junge Chinesin, seien kaum noch neue Werder-Fans dazugekommen. „Weil Werder keinen Erfolg mehr hat“, erklärt Menghui Shi.

Die aber, die weiter treu zu Werder halten, haben sich im vergangenen August zu einem offiziellen Fanklub zusammen getan. Dieser hat aktuell 84 Mitglieder, von denen 75 in China leben und der Rest in Deutschland, den Niederlanden, Australien und den USA. Gegründet wurde der Fanklub von Menghui Shi, die sich von Deutschland aus um den ganzen Papierkram und die Kommunikation mit Werder kümmert. Schließlich ist sie die Einzige im Fanklub, die Deutsch kann.

Sprachkurs dank Werder

2015 ist Menghui Shi nach Bremen gekommen, um Germanistik zu studieren, demnächst reicht sie ihre Masterarbeit ein. Danach möchte sie gerne in Deutschland arbeiten. Für die deutsche Sprache hat sie sich übrigens erst relativ spät interessiert – und auch nur, „weil ich wissen wollte, was bei Werder los ist“, sagt sie. „In den chinesischen Medien habe ich kaum etwas zu Werder gefunden, also habe ich angefangen, Deutsch zu lernen.“

2010 war das. Inzwischen spricht, liest und schreibt sie so gut Deutsch, dass sie die Artikel von MEIN WERDER jeden Tag ins Chinesische übersetzt und in den sozialen Netzwerken in China verteilt. Und nicht nur das: In den vergangenen eineinhalb Jahren hat sie auch als Dolmetscherin für Tian Ci gearbeitet, Werders zweitem Chinesen im Verein. Tian Ci hat in der vergangenen Saison für Werders dritte Mannschaft in der Bremen-Liga gespielt, zu mehr hat es auch bei ihm noch nicht gereicht. „Tian Ci ist ein echter Freund geworden“, sagt sie, „wir haben viel gelernt und sogar zusammen gekocht.“ Und Yuning Zhang? Menghui Shi zuckt bloß mit den Schultern. „Der hat sein eigenes Ding gemacht.“