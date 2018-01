In dieser Woche kommentiert Klaus-Dieter Fischer. (WK)

Jeder Verein schätzt sich glücklich, langfristig mit einem Cheftrainer zusammenzuarbeiten. Ich hatte dieses Glück in meinen 45 Jahren bei Werder zweimal: jeweils 14 Jahre mit Otto Rehhagel und Thomas Schaaf. Die Probleme kommen bei der Suche des Nachfolgers. Das erlebt Werder jetzt erneut.

Nach Rehhagel klappte mit Schaaf erst die fünfte Verpflichtung. Und jetzt? Robin Dutt, Viktor Skripnik, Alexander Nouri, Florian Kohfeldt? Die Öffentlichkeit fragte nach der Entlassung von Skripnik, warum nicht auch Kohfeldt entlassen wurde. Gründe waren unter anderem sein Fußballsachverstand, seine Kreativität, Sozialkompetenz, Kooperationsbereitschaft, Trainingsaufbau, Umgang mit den Spielern und der Presse, seine akribische Arbeit.

Vieles war den Verantwortlichen bei Werder schon vor Jahren aufgefallen, als Florian als 20-jähriger Torwart im Verein auftauchte. Da er erkannte, dass der Sprung in die Bundesliga zu groß für ihn sein würde, bot er seine Mitarbeit im Trainerbereich an, und wir verpflichteten somit nicht nur einen jungen Mann mit Fußballsachverstand, sondern dazu auch einen Workaholic: Spieler der dritten Mannschaft, Trainer von Jugendmannschaften, Student der Sozial-und Sportwissenschaften und ab 2006 dann schon Co-Trainer von Skripnik.

Kohfeldts beeindruckende Vita

Parallel dazu stieg Florian in ein Projekt des Deutschen Fußball-Bundes (DFB), der Bremer Uni und Werder ein, die Leistungsfähigkeit und die Ressourcen von Nachwuchsspielern zu beurteilen. 340 Spieler wurden unter anderem zur psychischen und psychologischen Belastung, zu den sozialen Beziehungen und zur eigenen Handlungskompetenz befragt. Die Ergebnisse waren dem DFB so wertvoll, dass er sie in seine Trainerausbildung einbaute. Einer der Dozenten – unschwer zu erraten – hieß nun Florian Kohfeldt. Und das, obwohl er selbst diese Lizenzen noch nicht einmal besaß.

Es folgte 2013 der Abschluss des Masterstudiums, 2015 dann der Erwerb der Fußballlehrerlizenz als Jahrgangsbester und die Fortführung des Nachwuchsprojektes. Dokumentiert ist es seit 2015 in dem Buch „Ambitio­nierte und nachhaltige Talentförderung“ der Autoren Milles, Struck und Kohfeldt.

Parallel dazu entwickelte sich der Trainer Florian Kohfeldt, lange Zeit an der Seite von Skripnik, bis er von mir 2016 verpflichtet wurde, selber eine Mannschaft (Regionalliga B-Jugend) zu führen. Aber dann kam im Herbst 2016 der Ruf des neuen Cheftrainers: Skripnik, der seinen „Studenten“ als Co-Trainer haben wollte.

Wer diesen Berufsweg von Florian Kohfeldt analysiert, der wird die Ent­scheidung von Werders Geschäftsführung für Florian verstehen. Und er wird auf eine lange Trainerkarriere bei Werder hoffen.

Klaus-Dieter Fischer (76)

ist seit 1955 Mitglied bei Werder Bremen und hat nahezu in allen Funktionen gearbeitet: Schiedsrichter, Jugendtrainer, Schatzmeister bis zum Präsidiumsmitglied, Vorstand und Geschäftsführer. Von 2003 bis 2014 war Fischer Präsident des Vereins. Heute ist er Ehrenpräsident. Im Wechsel mit Lou Richter, Jörg Wontorra, Christian Stoll und Thomas Eichin schreibt Fischer in unserer Zeitung, was ihm im Bundesliga-Geschehen aufgefallen ist.