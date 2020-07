Mit einer Tröte und einer Kuhglocke machten die Heidenheimer Lärm. (gumzmedia/nordphoto)

Am Ende waren sie selbst überrascht darüber, was sie da ausgelöst hatten. Als alles vorbei war, schauten die Mitarbeiter des 1. FC Heidenheim verwundert auf ihre Smartphones und sahen: sich selbst. Mit Kuhglocke und Tröte hatten sie auf der Tribüne des Weserstadions am Donnerstagabend während des Relegations-Hinspiels gegen Werder mächtig Lärm gemacht, und insbesondere die Bilder von der Kuhglocke sorgten in den sozialen Netzwerken für reichlich Aufsehen. „Wir haben jetzt einen Internet-Star“, stellten die Heidenheimer zufrieden fest.

In der Bundesliga haben sich Werders Mitarbeiter und Ersatzspieler seit dem Beginn der Geisterspiele den Ruf erarbeitet, besonders lautstark zu sein. Manch ein Gegner beschwerte sich darüber, etwa Frankfurts Trainer Adi Hütter oder Wolfsburgs Coach Oliver Glasner. Keiner aber hatte versucht, die Bremer mit den eigenen Waffen zu schlagen, bis Heidenheim ins Weserstadion kam. „Wir haben beobachtet, dass die Bremer mit einer Trommel arbeiten. Es geht um viel, sie gehen an die Grenze. Da wollten wir auch außerhalb des Platzes dagegen halten“, sagte Heidenheims Vorstandsvorsitzender Holger Sanwald nach der Partie.

Rufe Richtung Kohfeldt

Die Trommel, die er meinte, ist der inzwischen arg verbeulte Medizinkoffer, auf den immer einer der Werder-Physiotherapeuten mit einem Gummihammer einprügelt. Am Donnerstagabend übernahm Laura Kersting diese Aufgabe mit viel Inbrunst. Dennoch waren die Heidenheimer manchmal noch lauter zu hören als die berühmte Bremer „Trommel“, der Kuhglocke sei Dank. Die Gäste wollten keinesfalls der brave Außenseiter sein, der sich in seine Rolle fügt. Sowohl auf dem Platz als auch auf der Tribüne wehrten sie sich emotional, nicht nur durch Glocken- und Trötentöne, sondern auch durch viel Geschrei.

Die ganze Anspannung, die diese zwei Spiele um alles oder nichts verursachen, war auf der Tribüne spürbar. Die Bremer und Heidenheimer lieferten sich Wortgefechte. Schon früh wurde es hektisch und laut. Immer wieder hallten aus der Heidenheimer Delegation auch Rufe zu Florian Kohfeldt herüber, insbesondere, wenn der Werder-Trainer sich an der Seitenlinie über Entscheidungen von Schiedsrichter Felix Zwayer ärgerte. Es wirkte manchmal so, als wollten die Gäste Kohfeldt gezielt provozieren.

Der Werder-Coach nahm den Heidenheimer Radau nach dem Abpfiff betont gelassen. „Es war positiv und unterstützend von beiden Bänken. Es geht um alles. Ich spiele lieber in einem vollen Stadion als in einem leeren Stadion. Mit Krach habe ich daher kein Problem“, sagte Kohfeldt. Die Idee, auf der Tribüne Lärm zu machen, hatte der Heidenheimer Trainer Frank Schmidt, wie Sanwald berichtete. Die Vermutung, dass der Verein aus der baden-württembergischen Provinz mit der Kuhglocke auch einen selbstironischen Umgang mit seinem Ruf als Dorfklub zeigen wollte, liegt nahe. Sanwald wies diese jedoch zurück und betonte: „Es ging nur darum, was richtig Lärm macht.“ Bei dieser Frage denkt man auf der Schwäbischen Alb offenbar zuerst an eine Kuhglocke.

Ob die Glocke und die Tröte auch im Relegations-Rückspiel gegen Werder am Montag (20.30 Uhr) zum Einsatz kommen, wisse er noch nicht, sagte der Heidenheim-Boss. Davon ist aber wohl auszugehen, der Plan mit dem Krach hat schließlich am Donnerstag ganz gut funktioniert. Oder wie ein Heidenheimer mit Blick auf die Kuhglocke festhielt: „Das Ding hat seinen Zweck voll erfüllt.“