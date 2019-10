Davy Klaassen ist mit Werders bisheriger Punktausbeute unzufrieden. (nordphoto)

Ein, zwei Blicke über die linke Schulter gönnte sich Florian Kohfeldt. Die Augen des Werder-Trainers schielten leicht nach oben, in eben jene Richtung, wo im Medienraum des Weserstadions ein Fernseher hängt. Der Bildschirm spuckt allwöchentlich bei den Pressekonferenzen die nackten tabellarischen Zahlen aus. Und folglich war dort auch zu sehen, dass Werder vor dem Duell gegen Hertha BSC (Sonnabend, 15.30 Uhr) mit acht Zählern auf Rang elf platziert ist. Während in der oberen Hälfte also etliche Teams ganz dicht beieinanderliegen, schwimmen die Bremer mit einer mal mehr, mal weniger großen Hypothek dahinter herum. Da wäre ein noch dickerer Abstand nach dem kommenden Wochenende also nicht sonderlich hilfreich. Florian Kohfeldt blieb dennoch gelassen. „Natürlich ist das ein wichtiges Spiel“, sagte er, „aber es entscheidet sich noch lange nichts.“

Trotzdem ist die Betrachtung des Tableaus natürlich nichts, was derzeit in Bremen zu Freudentänzen einlädt. Bereits unter der Woche hatte der gewohnt ehrgeizige Davy Klaassen moniert, dass acht Punkte aus den bisherigen sieben Spielen für seinen Geschmack etwas zu wenig seien. Personalnot hin, erfreuliche Unentschieden gegen Dortmund und Frankfurt her. Die Einstellung des Niederländers zeigt ganz gut, dass bei Werder momentan kein Platz für Zufriedenheit ist. Warum auch? Von den jüngsten Ergebnissen will sich niemand blenden lassen, für zusätzlichen Rückenwind sollen sie aber selbstverständlich sorgen. Und genau das scheinen sie zu tun. „Mein Trainerherz hat in dieser Woche höhergeschlagen“, freute sich Kohfeldt mit Blick auf das intensive Programm am Dienstag und Mittwoch. „Wir hatten top Einheiten, sind spielerisch wieder auf einem besseren Weg, konnten viel erarbeiten und sind gut auf Hertha vorbereitet – wohlwissend, dass das aktuell die Mannschaft der Stunde ist.“

In der Tat haben die Berliner nach einem schwachen Saisonstart mittlerweile die Kurve gekriegt. Drei Partien in Folge haben sie zuletzt gewonnen, nun soll am Sonnabend Nummer vier folgen und Platz zehn nur eine Durchgangsstation sein. Der Hauptstadtklub würde mit einem Auswärtserfolg eine Durststrecke beenden, seit März 2006 hat die Hertha nicht mehr in Bremen gewinnen können (3:1). Im Vorjahr, damals noch unter Trainer Pal Dardai, waren die Gäste nach einem starken Ligastart ähnlich ambitioniert angereist – und verloren nicht nur, sondern schmierten fortan auch in der Tabelle etwas ab.

Geht es nach den Werder-Verantwortlichen, soll sich natürlich nichts daran ändern, dass das Weserstadion kein allzu gutes Pflaster für die Herthaner ist. Doch dafür bedarf es einer Steigerung gegenüber dem Frankfurt-Spiel. Trotz des 2:2. „Fußballerisch war die zweite Halbzeit nicht gut“, betonte Kohfeldt noch einmal. „Wir müssen es hinbekommen, unsere Leistungen konstant unter Drucksituationen abzurufen und nicht nur in bestimmten Spielsituationen.“ Heißt: Nicht erst zurückliegen und dann zurückschlagen, sondern durchgängig überzeugen. Oder zumindest über einen wesentlich längeren Zeitraum. Wir müssen nicht nur 30 Minuten guten Fußball spielen, sondern 70 oder 80 Minuten. Dabei hilft uns jede Trainingswoche“, sagte Florian Kohfeldt.