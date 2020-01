Das Warten auf die erlösende Nachricht nach einem passenden Transsfer beschäftigt auch Werders Aufsichtsrats-Chef Marco Bode. (nordphoto)

Das Trainingslager auf Mallorca neigt sich dem Ende entgegen, die Werder-Fans warten weiter sehnsüchtig auf eine Verstärkung. Auf der Baleareninsel wird es sie nicht mehr geben, inwiefern es zeitnahe Transfers in der Heimat gibt, ist weiter unsicher. Sicherlich auch, weil der Faktor Geld bei Spielerverpflichtungen eben eine sehr große Rolle spielt und Werder traditionell diesbezüglich nicht gerade auf Rosen gebettet ist. Werders Aufsichtsrats-Chef Marco Bode erklärte dennoch, dass der Blick aufs Konto nicht zu sehr die sportlichen Bedürfnisse einschränken dürfe und Mittel generell vorhanden seien. „Wir gehen konstant Risiken ein, aber in solch einer Situation müssen wir auch bereit sein, das nochmal ein Stück weiterzudenken als wir das ursprünglich getan haben“, sagte Bode am Donnerstagmorgen auf Mallorca in einer Medienrunde. „Natürlich gibt es da eine gewisse Grenze, aber die lässt sich nicht in Zahlen ausdrücken.“

Nach der historisch schwächsten Hinrunde scheint in der Theorie Eile geboten, zumal einerseits die Konkurrenz im Tabellenkeller personell nachlegt und zugleich bereits in etwas mehr als einer Woche der Rückrunden-Auftakt beim direkten Konkurrenten Fortuna Düsseldorf ansteht. „Natürlich ist uns klar, dass das Düsseldorf-Spiel sehr bedeutend ist, aber - und dazu stehe ich - es ist eines von 17 wichtigen Spielen, die da kommen“, sagte Bode. „Wir dürfen jetzt nicht alles auf dieses eine Spiel reduzieren. Die Mannschaft benötigt eine gewisse Lockerheit. Wenn man mit zu viel Druck in ein solches Spiel geht, dann kann das auch belasten. Und das wollen wir auf alle Fälle verhindern.“

Quasi eine neue Saison

Logischerweise ist aber auch dem 50-Jährigen bewusst, dass die Mannschaft zum Überleben in der Erstklassigkeit nun dringend Punkte benötigt. „Wir haben jetzt ein neues Ziel definiert. Das alte muss man abhaken, das ist leider außerhalb des Realistischen“, sagte Bode mit Blick auf einstige Europa-Träumereien. „Jetzt beginnt sozusagen eine neue Saison, und da geht es um den Klassenerhalt. Das ist das einzige Ziel, das jetzt in die Köpfe muss.“

In puncto Finanzen bleibt Werder übrigens seinem Stil treu, das hat Marco Bode jetzt noch einmal unterstrichen. Anders als Bundesliga-Konkurrent Hertha BSC denken die Bremer nicht an die Zusammenarbeit mit einem potenten Geldgeber. „Kurz- und mittelfristig haben wir festgelegt, dass wir nicht so einen Weg wie Hertha mit großen Investoren gehen wollen, sondern aus uns selbst heraus erfolgreich sein wollen“, hatte Bode in einem Interview auf der vereinseigenen Internetseite erklärt. Zwar habe man sich in der Vergangenheit immer mal wieder mit solchen Modellen beschäftigt, diese dann aber verworfen.