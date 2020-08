Die letzte Trainingseinheit im Zillertal gab es am Sonntag. Montag steht nur noch das zweite Testspiel an: Um 13 Uhr trifft Werder auf den SC Austria Lustenau. Den österreichischen Zweitligisten haben sich die Bremer bewusst ausgesucht. „Lustenau verfügt wahrscheinlich nicht über die Qualität wie Linz„, sagt Florian Kohfeldt. Deshalb sind die Schwerpunkte aus Bremer Sicht in diesem Spiel auch andere: „Wir werden etwas mehr Ballbesitz haben. Darum werden wir uns auf andere Dinge konzentrieren. Wie verhindern wir Konter. Wie spielen wir uns im letzten Drittel durch.“

Und um noch etwas wird es in der Partie gehen. Die dritte Woche der Vorbereitung ist zu Ende. Laut Kohfeldt war sie planungsgemäß „die intensivste„. Folglich seien die Spieler müde und kaputt. „Entsprechend müssen sich konzentrieren und fokussieren. Deshalb ist es auch eine mentale Herausforderung.“

Moisander langsam an die Belastung heranführen

Komplett durchgewechselt wird im dritten Testspiel nicht mehr in allen Mannschaftsteilen. „Es wird Spieler im hinteren Bereich geben, die 70 Minuten bekommen", sagt Kohfeldt. In der Offensive hingegen werden wie zuletzt zur Halbzeit die Formationen ausgetauscht.

Zu seinem ersten Einsatz in der Vorbereitung kommt Niklas Moisander. Nach einem Muskelfaserriss in der Wade absolvierte der Kapitän zum großen Teil ein individuelles Programm. Zuletzt waren seine Anteile an Mannschaftstraining jedoch immer größer. „Niklas wird mit Sicherheit keine ganze Halbzeit, aber etwa 20 bis 25 Minuten spielen„, sagt Kohfeldt. „Wir hoffen, ihn jetzt nach und nach in die Vollbelastung zu bringen.“