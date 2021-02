So könnte Werder spielen

Mit Moisander - ohne ein Trio

Björn Knips

Nach dem Remis gegen Schalke könnte es im Pokal gegen Fürth zu einigen personellen Veränderungen in der Startelf kommen. So darf sich Kapitän Niklas Moisander Hoffnungen auf einen Einsatz von Beginn an machen.