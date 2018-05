Zugegeben, die ganz großen Emotionen waren am letzten Bundesliga-Spieltag der Saison 2017/2018 woanders: in Wolfsburg, wo sich der VfL die zweite Chance auf den Klassenerhalt sicherte. In Freiburg, wo der Sportclub den Klassenerhalt direkt perfekt machte. Und natürlich in Hamburg, wo für den HSV Erstliga-Geschichte endete.

Werder dagegen gewann unspektakulär 2:1 in Mainz und beendet diese Spielzeit unspektakulär auf Platz elf. Und doch kann von dem Werder-Auftritt in Mainz eine Signalwirkung ausgehen. Werder hat sich erstens vier Millionen Euro extra an Fernsehgeld gesichert. Geld, das die Macher unbedingt in die Mannschaft investieren sollten.

Und die Werder-Mannschaft hat in Mainz zweitens das gezeigt, was der Trainer von ihr verlangt: Sie ließ die Saison nicht austrudeln, sie ließ sich nicht verführen, einen lauen Sommerkick hinzulegen. Die Mannschaft entwickelt mehr und mehr eine Mentalität, die Spiele gewinnen kann. Das sollte Mut machen für die nächste Saison.

Ein zartes Pflänzchen

Natürlich ist das Werder unter Kohfeldt noch ein zartes Pflänzchen, aber es blüht. Ein Abgang von Thomas Delaney würde Werder fraglos schwächen, und ein, zwei Verstärkungen in der Preisklasse sechs bis acht Millionen müssen es schon sein. Aber Werder hat sich auch so schon stark verbessert zuletzt.

In der Rückrunden-Tabelle, also der Zeit, in der die größte Not bereinigt war und Kohfeldt sein Team mehr und mehr nach seinen Vorstellungen ummodeln konnte, hat Werder mit 27 Punkten Platz fünf belegt, vor Leverkusen, Dortmund und Leipzig, drei Schwergewichte, gegen die Werder in den vergangenen Wochen auch nicht verloren hat.

Nicht auszudenken, was passiert, wenn Werder in der kommenden Saison endlich einmal vom Start weg die gewünschten Leistungen bringt. Teams wie Hertha, Frankfurt, Mönchengladbach oder Stuttgart müssten doch zu überholen sein.

