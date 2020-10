Jean-Manuel Mbom hebt ab - aber nur zum Zweikampf. (nordphoto)

Es soll schon Spieler gegeben haben, die schlechtere Premieren hatten. Jean-Manuel Mbom hatte dagegen allen Grund zur Freude. Er spielte gegen Schalke nicht nur von Beginn an, sondern er spielte auch gut. Und drei Punkte gab es obendrein. Wenig verwunderlich also, dass Florian Kohfeldt derzeit auf einen ziemlich glücklichen 20-Jährigen in seinem Team trifft. „Es war schön zu sehen, wie er sich am Sonntag präsentiert hat. Er war selig“, sagte der Bremer Chefcoach. „Er hat lange auf diesen Moment hingearbeitet. Und durch den Erfolg der Mannschaft war es ein rundum gelungener Tag für ihn.“

Natürlich war es erst ein Spiel, nun geht es für Mbom daran, die gute Leistung zu bestätigen, sie über einen langen Zeitraum konstant anzubieten. Nur dann wird er auch künftig die Chance erhalten, als einer von elf Werder-Profis auf dem Platz zu stehen. Exakt 89 Minuten dauerte sein Einstand im deutschen Fußball-Oberhaus, die Schlusssekunden durfte er nach seiner Auswechslung noch als Zuschauer genießen. Die Erfüllung eines Jugendtraumes war kräftezehrend, dürfte aber keine Folgen für die jetzige Aufgabe gegen Arminia Bielefeld haben. „Wenn wir schon Mittwoch gespielt hätten, hätte das vielleicht anders ausgesehen“, sagte Florian Kohfeldt. „Aber so glaube ich nicht, dass körperlich etwas dagegensprechen sollte, dass er auch am Samstag Teil der Mannschaft sein kann.“

Mutig und präsent

Ob Mbom gegen die Ostwestfalen erneut zur Anfangsformation gehören wird, ließ sich Werders Trainer selbstverständlich nicht entlocken. Das Nachwuchstalent, das seit seinem 13. Lebensjahr in Bremen spielt, hat aber sicherlich einige Argumente für sich gesammelt. „Er war mit Sicherheit auf Schalke ein Puzzleteil dabei, dass die Themen Mut, Zielstrebigkeit und Präsenz auf dem Platz vorhanden waren“, lobte Kohfeldt. „Das hat er schon sehr gut gemacht. Durch seine Art und Weise kann er die anderen gut anstecken. Er ist jemand für mich - und da bremse ich ihn keine Sekunde -, der diese Eigenschaften vorleben soll. Das ist auch einer der Gründe, warum er jetzt sein Startelf- und Bundesligadebüt gefeiert hat.“

Allein durch seine Einstellung könnte es Mbom also noch weit bringen. Und sollte Davy Klaassen tatsächlich noch den Verein verlassen, schadet es den Bremern sicherlich nicht, wenn es im Mittelfeld noch einen anderen Akteur gibt, der durch sein Auftreten Signale setzt. „Er soll sich jetzt aber nicht damit belasten, dass er ein Führungsspieler in der Kabine oder neben dem Platz sein soll“, sagte Kohfeldt. „Auf dem Platz ist er aber herzlich dazu eingeladen, das zu tun. Das liegt jedoch ohnehin in seinem Naturell, und das sieht man auch in der Art, wie er Fußball spielt.“