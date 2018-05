Es ging nicht mehr um ganz viel für Werder im letzten Saisonspiel beim FSV Mainz 05. Ein bisschen was fürs gute Gefühl wollte Werder tun, ein bisschen was für die TV-Geld-Tabelle auch noch, aber existenziell war die Partie für beide Teams nicht mehr. Befreit von diesem Druck entwickelte sich ein zunächst ganz flottes, später aber zunehmend müderes Spiel, das Werder trotzdem gewann. Florian Kainz hatte die frühe Mainzer Führung nach 22 Minuten zum 1:1 ausgeglichen. Theo Gebre Selassie köpfte nach 79 Minuten auch noch das Siegtor zum 2:1. Werder schließt die Saison 2017/2018 damit auf Platz elf ab, da Augsburg parallel in Freiburg verlor.

Noch größer war der Werder-Sprung in der TV-Geld-Tabelle, die nach einem komplizierten Schlüssel berechnet wird. Weil neben Augsburg auch Frankfurt verlor, kletterte Werder in dieser Wertung an diesen beiden Klubs vorbei sogar noch hoch auf Platz acht, was dem Klub vier Millionen Euro extra einbringt. Geld, das Werder ausgezeichnet in neue Spieler investieren kann.

Es war nicht gerade ein unkomplizierter Saisonabschluss für Werder. Bereits vor und dann auch während des Spiels musste Cheftrainer Florian Kohfeldt seine ohnehin schon dezimierte Abwehr ordentlich umbauen. Der Ausfall von Milos Veljkovic stand schon Mitte der Woche fest. Wenige Minuten vor dem Anpfiff musste dann auch Niklas Moisander passen. Der Abwehrchef, der bereits die letzten beiden Spiele verpasst hatte, sollte in Mainz eigentlich sein Comeback feiern, musste dann aber den Weg für Marco Friedl frei machen.

Und es kam noch dicker für Werder und Kohfeldt, der den gelernten Innenverteidiger Luca Caldirola nicht mit nach Mainz genommen hatte. Dabei wäre nach 39 Minuten der perfekte Zeitpunkt für eine Caldirola-Einwechselung gewesen, denn Sebastian Langkamp hatte sich im Mittelfeld ohne Fremdeinwirkung so schwer verletzt, dass er runter musste. Werder verteidigte fortan mit einer Viererkette, die es bis dahin und vermutlich in dieser Formation auch nie wieder geben wird: Maximilian Eggestein rückte nach rechts hinten, Theo Gebre Selassie wechselte nach innen an die Seite von Friedl, einzig Ludwig Augustinsson behielt seinen angestammten Platz als Linksverteidiger.

All dieses Hin und Her passte zu einem unterhaltsamen Nachmittag. Offensiv hatte sich Kohfeldt für das Flügelduo Florian Kainz und Milot Rashica entschieden, den ersten Akzent setzte aber Mainz 05. Nachwuchsmann Ridle Baku, zuletzt mit zwei Toren in zwei Spielen, leitete einen Angriff ein, Friedl fälschte den Ball in die Mitte ab, wo Jean-Philippe Gbamin aus 20 Metern zum 1:0 traf, Jiri Pavlenka hatte die Hand zwar noch am Ball, konnte aber nicht entscheidend abwehren (12.).

Werder zeigte sich kaum geschockt. Ein Schuss von Rashica, der volles Risiko gegangen war, blockte Alexander Hack ab (16.). Dann sprang der Ball nach einem Kopfballaufsetzer von Gebre Selassie über das Tor (17.). Schließlich jubelten die Bremer aber doch. Max Kruse war im Mittelfeld der Ausgangspunkt für die bis dahin schönste Aktion des Spiels. Er spielte Maximilian Eggestein frei, dessen perfekt getimte Hereingabe musste Thomas Delaney noch passieren lassen, aber dafür stand hinter ihm Kainz goldrichtig und grätschte den Ball über die Linie – 1:1 nach 22 Minuten.

Nachdem Mainz zum Ende der ersten Hälfte dominiert hatte, startete Werder in die zweite Halbzeit forscher. Zunächst verzog Kruse aus spitzem Winkel (47.). Dann wehrte Mainz-Torwart Florian Müller einen abgefälschten Kruse-Freistoß mit der Fußspitze ab, Müller war schon auf dem Weg in die andere Ecke gewesen (53.). Aufatmen und kurz darauf jubeln durften die rund 4000 mitgereisten Werder-Fans. Erst traf der Ex-Bremer Levin Öztunali aus 16 Metern nur die Latte (55.), dann machte die Kunde vom Wolfsburger Tor zum 2:1 gegen Köln die Runde, das gleichbedeutend mit dem Todesstoß für den Erzrivalen HSV war. "Zweite Liga, Hamburg ist dabei", schallte es anschließend durch das Stadion.

Das Spiel verlor danach mehr und mehr an Fahrt. Kohfeldt versuchte der Partie durch die Einwechselung von Johannes Eggestein für Rashica neuen Schwung zu verpassen (68.). Die nächste Chance hatten aber wieder die Mainzer. In letzter Sekunde fälschte Eggestein einen Schuss des ehemaligen Bremers Gerrit Holtmann entscheidend zum Eckball ab. Auf der Gegenseite verzog Friedl aus gut 30 Metern knapp.

Aber das machte den Werder-Fans nicht viel aus. Wenig später nämlich erfuhren sie vom Wolfsburger 3:1 gegen Köln. Der Abstieg des HSV war damit endgültig besiegelt. Und es kam noch besser. Eine Hereingabe von Kainz köpfte Gebre Selassie zum Bremer 2:1 ins. Als sechs Minuten vor Schluss schließlich auch noch Zlatko Junuzovic sein Abschiedsgeschenk in Form eines letzten Kurz-Einsatzes bekam, war der aus Bremer Sicht wunderbare Nachmittag perfekt, zumal der Mainzer Robin Quaison in der Nachspielzeit noch an den Pfosten traf.