Florian Kohfeldt tauchte auf der Pressekonferenz zur Partie gegen den VfL Wolfsburg mit reichlich Zuversicht und guten Nachrichten auf. Besonders die Personalsituation angesichts der kräftezehrenden Englischen Woche mit der Pokalniederlage am Dienstag gegen Leverkusen bot Anlass zur Erleichterung: Philipp Bargfrede werde noch am Nachmittag ins Teamtraining einsteigen, und auch bei Aron Jóhannsson und dem unter der Woche etwas angeschlagenen Jérôme Gondorf sehe es gut aus.

Jóhannsson soll den Freitag für eine individuelle Einheit nutzen, am Sonnabend im Abschlusstraining wieder mit von der Partie sein. Der US-Stürmer hatte im Spiel gegen Leverkusen einen Schlag gegen die Hüfte abbekommen und musste zur Halbzeit vom Feld. Körperlich haben sich die Grün-Weißen insgesamt nun also gut von den Strapazen erholt – und mit Blick auf die Mentalität ohnehin.

„Diesen einen Tag, den brauchten wir nach dem Spiel“, erklärte Kohfeldt zur bitteren Niederlage in der Verlängerung. Mittlerweile sei die Enttäuschung aber überwunden. „Jetzt geht es in einen anderen Wettbewerb“, machte Werders Chefcoach deutlich. Die Ergebnisse aus dem DFB-Pokal müssten abgehakt werden. „Was du verdrängen kannst, ist das Ergebnis im Pokal“, betonte Kohfeldt. „Was du aber nie verdrängen kannst, ist, wie du gespielt hast“.

Und das war eben nicht so schlecht – vor allem auch in der noch in der Hinrunde lahmenden Offensive. „Wir machen wieder Tore“, freute sich auch Mittelfeldspieler Thomas Delaney über die jüngsten Partien gegen anspruchsvolle Gegner. Mit dem VfL Wolfsburg wartet am Sonntag (18.00 Uhr) der nächste Kontrahent. „Sie sind eine Mannschaft, die sehr kompakt steht, und dann über individuelle Klasse und Konter kommt“, analysierte Kohfeldt die „Wölfe“.

Der Anspruch: Drei Punkte

Ziel sei es auch diesmal wieder, seine eigenen Stärken durchzubringen, gerade auch im eigenen Ballbesitz. Dennoch warnte Werders Chefcoach auch vor den starken Einzelspielern der Niedersachsen, etwa Yunus Malli oder Daniel Didavi. „Ich halte Wolfsburg für eine Mannschaft mit hoher individueller Qualität, die jederzeit brandgefährlich sein kann“, fasste Kohfeldt zusammen.

Klar ist aber, dass der Hinweis auf die Qualität des Gegners nicht über den Anspruch hinwegtäuschen soll, drei wichtige Punkte im Abstiegskampf hinzuzugewinnen. „Wenn es in der 88. Minute 1:1 steht, wollen wir das Spiel gewinnen“, machte Kohfeldt klar. „Das heißt aber nicht, dass wir Harakiri spielen.“ Stattdessen soll weiter aus dem Positionsspiel heraus Druck nach vorne gemacht werden. „Clever“ möchte er seine Mannschaft erleben, kündigte Kohfeldt an. Und am liebsten natürlich erneut siegreich in der Liga. Thomas Delaney brachte die Zielsetzung gut auf den Punkt: „In ein, zwei Monaten wollen wir nicht mehr da unten stehen. Platz 15 passt nicht zur Mentalität der Mannschaft.“