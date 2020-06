Werder-Trainer Florian Kohfeldt wechselte im Vergleich zum Wolfsburg-Spiel nur auf einer Position, für Philipp Bargfrede rückte Milot Rashica in die Mannschaft. Sein Gegenüber Steffen Baumgart wollte oder musste auf drei Positionen Änderungen vornehmen: Sven Michel, Antony Evans und Jan-Luca Rumpf bei seinem Bundesligadebüt ersetzten Uwe Hünemeier, Streli Mamba (beide gesperrt) und Kai Pröger.

Während die Gastgeber in ihrer gewohnten Grundordnung im 4-4-2 beziehungsweise 4-2-3-1 unterwegs waren - je nachdem, wie sich die beiden Angreifer Michel und Denis Srbeny positionierten - und vor allen Dingen die erwartbaren Aufgaben für jeden Spieler und jede Position zu erkennen waren, hatten sich Kohfeldt und sein Trainerteam einige eher ungewöhnliche Maßnahmen überlegt, die besonders im Spiel mit dem Ball auftraten.

Viele kleine Ideen

Auf dem Papier agierte Werder im gewohnten 4-3-3 mit Ball, das sich aber im tiefen Aufbau schnell umformte und speziell den drei Mittelfeldspielern Kevin Vogt, Maximilian Eggestein und Davy Klaassen etwas andere Aufgaben zuwies als sonst. Werder baute gegen das 4-4-2-Pressing der Gastgeber mit drei Spielern tief auf, Vogt ließ sich dafür zwischen Milos Veljkovic und Niklas Moisander fallen. Als Ankersechser davor blieb nur Eggestein, der sich hinter den Pressingspitzen des Gegners für kurze Zuspiele anbot. Klaassen dagegen, der in der Regel im linken Halbraum unterwegs ist, orientierte sich auf die rechte Seite und stand sehr hoch, manchmal fast auf Linie der drei Angreifer.

Werder bildete also eine 3-3-4-Struktur im Aufbau, die mehrere Vorteile hatte: Durch die gute Gegnerbindung der vier hochstehende Bremer Angreifer und die Breite gebenden Außenverteidiger Theo Gebre Selassie und Ludwig Augustinsson wurde das Spielfeld so tief und breit wie möglichen gezogen und damit Platz geschaffen zwischen den Paderborner Linien. Vogt, und nicht etwa Moisander, versuchte sich durch den im Zentrum geöffneten Raum immer mal wieder mit direkten Zuspielen auf einen kurz kommenden Angreifer. Oder aber Eggestein übernahm dies in einer etwas weniger riskanten Variante, sobald der den Ball bekam und aufdrehen konnte.

Werders Angreifer hatten neben der Aufgabe, sich immer mal wieder im Zentrum zu zeigen und zu überladen auch den Auftrag, etwas breiter zu stehen als üblich. Werder forcierte sein Flügelspiel damit etwas stärker und vor allen Dingen früher als man das von der Mannschaft gewohnt ist. Mit den nachstoßenden Flügelverteidigern sollten so Durchbrüche erfolgen oder zumindest der Angriff so weit vorbereitet werden, dass eine Flanke aus dem Halbfeld möglich war. Im Zentrum hatte Werder dann drei Angreifer plus den permanent nachrückenden Klaassen als zusätzliche Anspielstation und damit eine hohe Präsenz im gegnerischen Strafraum.

Werders Pressing erdrückt den Gegner

Der Fixpunkt aller Überlegungen war aber Eggestein. Der war als Verbindungsspieler die zentrale Figur und hatte gegen den Ball die heikelste Aufgabe zu meistern. Werder attackierte den Gegner sehr früh, sehr aggressiv und sehr riskant. Mit bis zu fünf Spielern rückten die Bremer bis an den gegnerischen Sechzehner im tiefen Paderborner Spielaufbau und nahmen ihre jeweiligen Gegenspieler dort gewissermaßen in Manndeckung. Die Angreifer im 4-1-3-2-Pressing stellten die Innenverteidiger zu, die Achter kümmerten sich um die Außenverteidiger und ein Bremer Sehser um den tiefen Sechser des Gegners. In der Restverteidigung blieben die vier Abwehrspieler, plus eben Eggestein davor. Der hatte als einzige Absicherung einen sehr großen Raum alleine zu verteidigen, weil in der Regel Vogt weiter vorne Klaus Gjasula verfolgte.

Das war eine durchaus anspruchsvolle wie auch mutige Herangehensweise, immerhin hätte Paderborn mit vergleichsweise einfachen Mitteln über das Pressing spielen und damit seine schnellen Angreifer direkter ins Spiel bringen können. Zum Wesen dieser Mannschaft gehört aber auch, auch unter großem Druck so oft wie möglich kurz anzuspielen und den Gegner auszukombinieren. Das ist in der Regel ein lobenswertes Vorgehen, gegen Werder erwies sich der Plan aber als viel zu riskant. Paderborn konnte sich kaum einmal kontrolliert befreien, weil die Bremer Spieler beim Zuspiel auf den direkten Gegenspieler nicht etwa auf dem Sprung, sondern schon längst an diesem dran waren.

Werder hatte jederzeit Druck auf den Ball, kein Paderborner Spieler - abgesehen von Torhüter Zingerle - hatte Zeit und Raum, sich mal zu drehen. Vom ersten Pass an hatten die Gastgeber Druck und spielten entsprechend schlampig von hinten heraus. Werder schaffte es sehr gut, immer wieder geschlossen nach vorne zu verteidigen und Paderborn schaffte es tatsächlich nur ein einziges Mal in der ersten Halbzeit, dagegen einfach mal drüberzuspielen, um vielleicht Srbeny oder Michel zu finden, die dann mit einer Ablage das Spiel weiterführen konnten und Werder in Gleichzahl in der Restverteidigung erwischten.

Werder in allen Belangen überlegen

Paderborn wurde also ein bisschen zum Opfer seines eigenen Dogmas, während Werder sehr pragmatisch unterwegs war: Statt des üblichen Spiels durch den Halbraum oder durchs Zentrum mit länger vorbereiteten Ballbesitzphasen sollte es recht schnell und unkompliziert nach vorne gehen, teilweise auch mit langen Bällen hinter die gegnerische Abwehr, wo der Raum dahinter immer wieder von einem der Angreifer angelaufen wurde. Oder eben durch Flanken.

Neben diesen spieltaktischen Vorteilen machte sich recht schnell auch die deutlich höhere individuelle Klasse der Gäste bemerkbar. Eggestein, Klaassen und sehr auffällig Joshua Sargent, der aufmerksam nach hinten arbeitete und auch vorne mal wieder ein paar Akzente setzen konnte, waren omnipräsent. Dagegen hatte Paderborn mit Bundesliga-Neuling Rumpf und Evans, der zum ersten Mal in der Saison in der Startelf stand, zwei Wackelkandidaten auf dem Platz. Srbeny im Angriffszentrum war ein Totalausfall. Und weil Padeborn als Mannschaft nicht in der Lage war, diese Schwachstellen zu kaschieren oder den Kollegen Hilfestellung zu leisten und sich bei den Gegentoren krasse individuelle Fehler leistete (wie Collins vor dem 0:2), war der Gastgeber deutlich unterlegen.

Das einzige Manko aus Bremer Sicht war bis zur Halbzeit einmal mehr das Verteidigen von Standards. Paderborn hatte aus dem Spiel heraus nichts anzubieten, war aber zweimal nach einer Ecke brandgefährlich.

Nach der Pause reagierte Baumgart auf die leblose Vorstellung seiner Mannschaft mit zwei Spielerwechseln und einer eigentlich längst fälligen taktischen Umstellung. Paderborn ging weg vom 4-4-2 und stellte auf ein 3-4-3 um. Nun hatten die Gastgeber Überzahl im Aufbau, ohne dass ein Sechser hätte abkippen müssen. Stattdessen blieb der im Mittelfeld und hielt seinen Gegenspieler tiefer. Die beiden Flügelangreifer konnten nun den Zwischenlinienraum besetzen und sich anspielbar machen. Gegen den Ball waren durch die doppelte Besetzung im 5-4-1 die Flügel nun doppelt besetzt und damit viel besser geschlossen.

Dazu legte Paderborn in den Zweikämpfen eine ganz andere Mentalität an den Tag, wurde nun selbst bissig und hartnäckig - während Werder es zum einen etwas schleifen ließ und zum anderen im Pressing merklich weniger Zugriff herstellen konnte als noch in der ersten Halbzeit.

Positive Signale aus der Mannschaft

Paderborn gehörte die erste Viertelstunde, in der die Partie unter Umständen noch einmal hätte kippen können. Kohfeldt reagierte deshalb mit der Einwechslung von Bargfrede (für Rashica) und der Umstellung auf ein 5-3-2 gegen den Ball. Sekunden später nutzte Eggestein den ersten vernünftigen Angriff der zweiten Halbzeit zum vierten Treffer. Baumgart warf noch einmal zwei frische, offensiv denkende Spieler rein und brachte eine Viertelstunde vor Schluss mit Gerrit Holtmann noch mehr Tempo auf dem Flügel. Das Spiel war mit dem vierten Bremer Tor und trotz des zwischenzeitlichen 1:4 der Gastgeber aber entschieden. Immerhin wehrte sich Paderborn bis zum Ende und hätte eher ein 2:4 statt des 1:5 verdient gehabt.

Zwar fiel das Ergebnis zu hoch aus, am Bremer Sieg an sich gibt es aber nichts zu beanstanden. Eine der besseren Halbzeiten dieser Saison bei einer gleichzeitig ziemlich düsteren von Paderborn ebnete den Weg. Werder fand einen guten Mix aus Aggressivität und Abgeklärtheit, war vor dem Tor abgesehen vom verschossenen Elfmeter eiskalt und entwaffnete Paderborn mit einem sauber vorgetragenen Pragmatismus. Werders Ideen waren perfekt auf den Gegner zugeschnitten und im Zusammenspiel mit der deutlich höheren individuellen Klasse der Einzelspieler an diesem Tag für den Gegner nicht zu kontrollieren.

Aus Bremer Sicht bleiben - gegen einen allerdings auch wenig bundesligatauglichen Gegner - einige positive Aspekte hängen: Die Mannschaft hat bei diesem Pflichtsieg dem großen Druck getrotzt und wahrt den Glauben an ihre eigenen Stärken. Dazu bestätigt sich, dass wichtige Spieler wie Eggestein, Klaassen, auch Osako oder Sargent, gerade noch rechtzeitig zu ihrer Form zu finden scheinen. Vermutlich noch mehr als gegen die Bayern wird diese individuelle Klasse gegen Mainz und Köln auch absolut vonnöten sein.