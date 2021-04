Ömer Toprak ist beim Spiel am Freitagabend wohl dabei. (Andreas Gumz)

Für Florian Kohfeldt ist das Pokal-Halbfinale ein Endspiel, weil es um seinen Job geht. Doch bei seiner Aufstellung für die Partie gegen RB Leipzig will der Trainer des SV Werder Bremen trotzdem Rücksicht auf den Abstiegskampf in der Bundesliga nehmen. „Ich bin mir der Verantwortung gegenüber diesem Verein trotz der sehr speziellen Situation bewusst“, sagt Kohfeldt und kündigt an: „Es werden nur die spielen, bei denen wir kein unkalkulierbares Risiko eingehen müssen.“ Und deshalb wird bei Ömer Toprak, der gerade erst seine Wadenverletzung überstanden hat, natürlich ganz genau hingeschaut. Doch Kohfeldt hält einen Einsatz für vertretbar.

„Ömer hat mit der Mannschaft trainiert. Es war letzte Woche gegen Union Berlin schon knapp. Da habe ich mich trotz der prekären Situationen noch dagegen entschieden, ihn spielen zu lassen, weil eine Langfristigkeit von ihm sehr wichtig ist. Ich gehe davon aus, dass er spielen kann“, sagt Kohfeldt. Den Abwehrchef kann er auch gut gebrauchen, denn Innenverteidiger Marco Friedl fällt verletzungsbedingt aus. In der Dreierkette werden somit neben Toprak sehr wahrscheinlich Milos Veljkovic und Niklas Moisander aufgeboten. Außen dürften Theodor Gebre Selassie und Ludwig Augustinsson verteidigen.

Ein bisschen spannender wird es davor. Wählt Kohfeldt eine defensivere oder eine offensivere Variante? Gegen die spielstarken und schnellen Leipziger sind vor allem Mentalität und Kompaktheit gefragt. Das spricht für ein Dreier-Mittelfeld mit Christian Groß als Sechser, der sich auch mit Toprak abwechseln und damit für Überraschungen sorgen könnte. Als Achter böten sich Maximilian Eggestein und Kevin Möhwald an.

Vorne wäre dann nur noch Platz für zwei Stürmer. Da dürften Niclas Füllkrug und Josh Sargent die Nase vorne haben – vor allem auch wegen ihrer Mentalität. Füllkrug kann richtig unangenehm sein für den Gegner, er haut auch mal fies dazwischen. Sargent gibt immer Vollgas und ist dabei unermüdlich.

Für Milot Rashica würde das einen Platz auf der Bank bedeuten. Nach seinen Treffern in der Liga gegen Leipzig und Dortmund ist der erhoffte Aufschwung ausgeblieben, der Torjäger setzt im Spiel einfach zu wenig Akzente. Vielleicht läuft es für ihn als Joker wieder besser.

Zur Sache

Für Werder geht es um viele Millionen

Einen 20-Millionen-Euro-Kredit hat der SV Werder Bremen wegen finanzieller Probleme in der Coronakrise schon aufnehmen müssen, eine Anleihe in ähnlicher Größenordnung ist auf den Weg gebracht, da wäre ein warmer Geldregen im DFB-Pokal ein wahrer Segen. Es geht am Freitagabend gegen RB Leipzig nicht nur um den Einzig ins Finale am 13. Mai in Berlin, sondern auch um mindestens 3,5 Millionen Euro. Der DFB hat die genaue Summe noch nicht festgelegt, es könnten auch vier Millionen Euro werden. Und für den Pokalsieg würden wohl noch einmal 1,5 Millionen Euro dazukommen.

Das ist gerade in Coronazeiten mit den großen Einnahmeverlusten durch die Geisterspiele viel Geld für Werder Bremen. Bislang hat der Pokal bereits etwa 4,7 Millionen Euro in die Vereinskasse gespült.