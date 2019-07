So verteilt das Türenheld-Maskottchen beim „Tach der Fans“ am Weserstadion und beim Silberseetriathlon in Stuhr nicht nur Blumensamen für Bienenwiesen, sondern lobt bei seinen Preisen auch blumige Gewinne aus. Doch neben all den bunten Blüten, kommt selbstverständlich das sportlich-spaßige Erlebnis am Stand von Türenheld.de nicht zu kurz. Was wäre ein Silberseetriathlon oder ein „Tach der Fans“ ohne das Aktionsmodul „Bungeerun“, Knuddeleien vom Türenheld-Maskottchen oder eine Unterschriftenaktion mit einem Werder-Profi?! Und ganz nebenbei freut sich der Türenheld auf Besuch von einem Werder-Profi beim „Tach der Fans“.

Doch das Highlight der blumigen Türenheld-Aktion ist wieder das große Gewinnspiel, an dem sich eine ganze Reihe an Sponsoren und Freunde des Helden beteiligen, um attraktive Preise im Gesamtwert von weit über 2000 Euro möglich zu machen. Für jeden norddeutschen Sportbegeisterten wird schon alleine der Hauptgewinn – eine exklusive und von den Profis unterschriebene Werder-Innentür plus signiertes Trikot – Grund genug zur Teilnahme sein. Wie in jedem Jahr gestaltet des Stuhrer Unternehmen in Absprache mit dem Bundesligisten eine exklusive Innentür im Werder-Design der Saison. Selbstverständlich wird auch in diesem Jahr die Tür wieder von allen Werder-Spielern der Saison 2019/20 unterschrieben, so dass der Hauptpreis des Sommergewinnspiels zu einem ganz besonderen Unikat für Werder-Fans wird. Gewinnspielkarten verteilt der Türenheld beim Silberseetriathlon und beim „Tach der Fans“.

Auch alle anderen Gewinne bleiben dem sportlich-blumigen Helden-Motto treu: Individuelle Laufanalysen, Werder-Trikots, Liegestühle, Bluetooth-Boxen oder Blumengutscheine werden ebenso ihre neuen Besitzer finden, wie attraktive Gutscheine für Fotoalben, Akkuschrauber oder Ticketgutscheine für Theater, Schwarzlichtminigolf oder den Hafenrummel in Bremen.

Überraschung beim „Tach der Fans“

Natürlich hat das Stuhrer Unternehmen auch wieder seinen Bungeerun, das Aktionsmodul mit Bungeeseilen, mit im Gepäck und wird für viel Spaß und Stimmung bei allen Kindern und aktionsfreudigen Erwachsenen sorgen. Und für den nötigen Kuschelfaktor darf selbstverständlich auch das Türenheld-Maskottchen nicht fehlen. Die Taschen sind gepackt, die Stiefel geschnürt – Es kann losgehen zum 26. Stuhrer Silberseetriathlon und zum „Tach der Fans“.

Der Silberseetriathlon wird am 28. Juli 2019 zwischen 9 und 17 Uhr wieder zahlreiche Sportler und Zuschauer an den Stuhrer Silbersee locken. Wie immer wird es dort ein breites Rahmenprogramm geben, so dass es bei schönem Wetter nicht selten zu einem richtigen Sommerfest wird. Die Volks-Triathleten starten ab 13.30 Uhr.

Jährlicher Startschuss für den Beginn der Bundesliga-Saison ist in Bremen der „Tach der Fans“. In diesem Jahr findet die grün-weiße Sause am 3. August von 13 bis 20 Uhr rund um das Weserstadion statt. Um 15 Uhr trifft der SV Werder Bremen im Stadion zum Testspiel auf den englischen Club FC Everton. Im Anschluss beginnt dann auf dem Festgelände das Bühnen Programm mit den Spielern, die sich anschließend ab 18.30 Uhr auf die Stände der Sponsoren verteilen. Natürlich wird der Türenheld auch in diesem Jahr wieder einen der Profis am Stand begrüßen dürfen. Und auch in diesem Jahr hat Fenster & Türen Welt eine kleine Überraschung vorbereitet.