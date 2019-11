Das Pokal-Achtelfinale wird im Februar ausgetragen. (dpa)

Es ist noch etwas hin, aber Werder kann sich schon einmal auf ein Pokalduell zu Hause gegen den Topklub Borussia Dortmund im kommenden Jahr einstellen. Diese Paarung loste Fußball-Nationalspielerin Turid Knaak am Sonntagabend im Dortmunder Fußballmuseum aus. Ausgetragen wird das Achtelfinale des DFB-Pokals am Dienstag und Mittwoch, 4. und 5. Februar 2020. Die zeitgenaue Ansetzung soll es in den kommenden Tagen geben. "Es ist eines der schwierigsten Lose, die man ziehen kann. Wir wissen, dass es gegen Dortmund schwer wird, aber mit der Unterstützung der Fans können wir es schaffen und wir freuen uns auf diese Pokalnacht im Weserstadion“, wird Werder-Trainer Florian Kohfelt auf der Vereinswebseite zitiert.

Das Spiel wird eine Neuauflage des Achtelfinals der vergangenen Saison. Da musste Werder in Dortmund antreten und gewann nach einem packenden Pokalfight mit 7:5 nach Elfmeterschießen. Jiri Pavlenka wurde mit zwei gehaltenen Elfmetern zum Pokalhelden. Insgesamt ist die Pokalbilanz zwischen den beiden Traditionsklubs ausgeglichen. Bislang gab es sechs Duelle, jedes Team gewann davon drei. In der aktuellen Bundesliga-Saison spielte Werder in Dortmund 2:2.

Erfreulich für die Bremer: Im dritten Pokalspiel der Saison dürfen sie zum dritten Mal im heimischen Weserstadion spielen. In der ersten Runde war der Oberligist Atlas Delmenhorst in das große Stadion ausgewichen, und Werder gewann mit 6:1. In der zweiten Runde folgte ein 4:1-Heimsieg gegen den Zweitligisten Heidenheim.

„Es ist schön, dass wir ein Heimspiel haben“, wird Werders Sportchef Frank Baumann zitiert. „Es ist die gleiche Partie wie im letzten Achtelfinale, nur jetzt in unserem Stadion. Die Fans können sich auf ein packendes Pokalspiel unter Flutlicht freuen.“ Der ehemalige Dortmunder Nuri Sahin erklärte: „Das ist ein schweres Los, aber wir haben gezeigt, dass wir diesen Wettbewerb sehr ernst nehmen und auch gegen die großen Mannschaften bestehen können. Unser klares Ziel ist Berlin.“

Alle Paarungen des Achtelfinales

Werder Bremen - Borussia Dortmund

Eintracht Frankfurt - RB Leipzig

Bayer Leverkusen - VfB Stuttgart

FC Bayern - TSG Hoffenheim

Schalke 04 - Hertha BSC

1. FC Saarbrücken - Karlsruher SC

1. FC Kaiserslautern - Fortuna Düsseldorf

SC Verl - Union Berlin