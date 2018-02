Werder-Trainer Florian Kohfeldt nahm nur einen Wechsel im Vergleich zur Vorwoche vor und stellte Zlatko Junuzovic für Aron Johannsson in die Startelf. Am gewohnten 4-3-3 rüttelte Kohfeldt nicht, Junuzovic übernahm lediglich die etwas ungewohnte rechte Angriffsseite. Werder agierte also mit Theodor Gebre Selassie, Milos Veljkovic, Niklas Moisander und Ludwig Augustinsson (von rechts nach links) in der Viererkette, davor spielten Philipp Bargfrede auf der Sechs und Maximilian Eggestein und Thomas Delaney auf den Halbpositionen. Im Angriff startete Junuzovic rechts, Florian Kainz links auf dem Flügel und Max Kruse wie immer im Zentrum.

Der HSV baute dagegen kräftig um. Aaron Hunt, Andre Hahn und Bakery Jatta rutschten in die Startelf und verdrängten Mergim Mavraj, Sead Salihovic und Fiete Arp auf die Bank. Vor allem aber überraschte Bernd Hollerbach mit einer anderen Grundordnung als in den vorigen Spielen unter seiner Regie. Der HSV ging weg von der Fünferkette und begegnete Werder in einem 4-2-3-1.

Werder hatte in der ersten Halbzeit enorme Probleme mit Hamburgs Defensivplan und ganz besonders mit dem Pressing der Gäste. Der HSV zog sich nicht wie in den letzten Spielen weit zurück, sondern stellte Werder teilweise im hohen Mittelfeldpressing mit drei Angreifern zu, teilweise zeigten die Gäste eine Formation im 4-1-3-2 gegen den Ball mit einem eng an der Viererkette orientierten Sechser und den beiden Flügelspielern Kostic und Jatta, die sich beim Pass auf den Bremer Außenverteidiger sofort auf den stürzte und Werders gewohnten Aufbau über die Halbspur so empfindlich störten. Besonders Jatta machte auf seiner rechten Seite einen hervorragenden Job und legte die vermeintlich stärkere (linke) Bremer Angriffsseite schon früh lahm.

Sechser nehmen Kruse aus dem Spiel

Wenn sich Werder doch mal ins Angriffsdrittel durchgespielt hatte, ließ sich Kostic auch mal auf Höhe der Viererkette fallen und der HSV verteidigte die letzte Linie doch wieder mit fünf Spielern. Neben dem Fokus auf Werders linker Angriffsseite gab es noch einen zweiten Kniff, mit dem die Gäste Werder in Schach halten konnten: Jede Absetzbewegung von Kruse war das Signal für einen der Sechser, sich sofort an Werders wichtigsten Angreifer zu orientieren. So hatte Kruse immer einen Gegenspielern an den Hacken, konnte sich kaum einmal drehen oder eine der typischen Kruse-Ablagen oder Verlagerungen spielen.

Werder fand nicht in die Halbräume, um von dort dann das Tempo im Angriffsdrittel anziehen zu können und hatte auch mit sehr vielen ungewohnten technischen Problemen zu kämpfen. Die Passqualität war nicht gut, selbst zwischen den beiden Innenverteidigern, die wie schon gegen Freiburg sehr viel quer und untereinander spielen musste, fehlte es an Passschärfe und -genauigkeit, um dem Passempfänger durch einen saubere Druckpass Zeit zu verschaffen, ein paar Meter aggressiv anzudribbeln. So bekam Werder überhaupt keine Vertikalität ins Spiel und damit in letzter Konsequenz auch keinerlei Tiefe, um den HSV in dessen Rücken zu erwischen.

In einer ereignisarmen, eher unruhigen ersten Halbzeit hatten sogar die Gäste die besseren Chancen. Hamburg spielte auch mit dem Ball etwas anders als zuletzt, versuchte es zumindest ansatzweise mit einem kontrollierten, flachen Aufbau und deutlich weniger langen Schlägen, um auf den zweiten Ball zu gehen. Dabei blieb das Risiko aber immer noch dosiert: Sobald Werder aggressiv aufrückte oder starken Druck am Ball aufbaute, spielte Hamburg mit einem langen Ball über das Pressing hinweg, um auf jeden Fall einen Ballverlust zu vermeiden. Zielspieler Hahn konnte dabei aber nur selten Bälle auch festmachen. In den Gegenpressingmomenten war der HSV Werder unterlegen, weil die Gastgeber durch ihre starke Überladungen zumeist auf der linken Seite immer schnell genug Spieler in Ballnähe hatte und Hamburgs offensives Umschalten sofort killten.

Wechsel bringen den richtigen Impuls

Nach dem Wechsel ging Werder weg von seinem Plan, viel über die linke Seite aufzubauen und verlagerte das Spiel immer öfter auf die rechte Seite. Dazu sollte Eggestein höher agieren, um damit Kruses stärkeres Zurückfallen oder Ausweichen im Angriffszentrum etwas zu kompensieren und manches Mal ohne Gegenspieler im oder am Strafraum aufzutauchen.

Noch besser funktionierte die Absicherung von Hamburgs Kontern. Bis auf eine Situation mit Hunts Abschluss bekam der HSV überhaupt keine Gelegenheit mehr, schnell umzuschalten. Kohfeldt ging auf Sieg, nahm Kainz vom Feld und brachte mit Ishak Belfodil einen Spieler, der im Dribbling stark ist und auch eine gewisse Strafraumpräsenz hat. Belfodil rückte auf den rechten Flügel, Junuzovic ging dafür nach links. Das laufintensive Spiel gerade der Hamburger Offensivspieler Kostic, Hahn und Jatta machte sich etwa Mitte der zweiten Halbzeit insofern bemerkbar, dass die Gäste nicht mehr so aggressiv pressten und mit der Einwechslung von Bobby Wood für Jatta auch noch danebenlagen.

Wood konnte nicht jene Intensität im Spiel gegen den Ball abrufen, die die Kollegen davor zeigten. Werder wurde im Endspurt immer dominanter, ohne aber eine echte Druckphase aufbauen zu können. Immerhin war der generelle Impuls mit einem erneut offensiven Wechsel (Johannsson für Junuzovic) der richtige. Eine gute Balleroberung von Bargfrede gegen Wood und ein wenig Glück beim Schuss von eben Johannsson, sowie mit der Schiedsrichterentscheidung brachten Werder aber doch noch den Sieg.

Werder hat zum dritten Mal in den letzten vier Spielen gegen einen sehr kompakten Gegner Probleme gehabt, Torchancen herauszuspielen. Andererseits hat die Mannschaft einmal mehr kaum etwas zugelassen. Der Sieg gegen den HSV war wichtig für die Tabelle und das Selbstverständnis, so ein vertracktes Spiel auch mal dreckig zu gewinnen. Werder braucht im Spiel mit dem Ball allerdings wieder mehr Lösungen, um auf Dauer torgefährlich zu werden.

