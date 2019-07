Das Jahr von Josh Sargent läuft bisher nicht, wie er es sich gewünscht und wie er es vermutlich auch geplant hatte. Nach vielen kleinen Schritten zurück will er nun wieder einen großen nach vorn machen.

Rückblick: Nach einem kometenhaften Aufstieg bei Werder im Winter mit zwei Treffern gegen Düsseldorf und Leipzig wurde es ruhig um das Sturmtalent. Nur selten noch schaffte er es in den Kader, im April erklärte Trainer Florian Kohfeldt: „Ich hatte das Gefühl, dass Josh das Unbekümmerte und Freche etwas verloren hat. Mit dem A-Nationalteam und den Bundesligatoren ist in den vergangenen Monaten viel eingeprasselt.“ Allzu viele Gelegenheiten, um Eigenwerbung zu betreiben, gab es jedenfalls nicht mehr.

Jetzt im Sommer sollte alles besser werden: Mit der U20 der USA reiste er zwar nicht zur Weltmeisterschaft nach Polen – allerdings nur, weil der eigentliche Plan lautete, Sargent mit der A-Mannschaft beim Gold Cup spielen zu lassen. Ein wenig überraschend wurde daraus dann plötzlich aber doch nichts, im letzten Moment strich ihn Coach Gregg Berhalter noch aus dem Kader. In erster Linie, weil es auf einer anderen Position verletzungsbedingt einen Engpass gab. Ein verständlicher Grund, trotzdem eine unglaublich bittere Erfahrung für einen 19-Jährigen. Da war er also, der nächste Nackenschlag. Und plötzlich war da auch die bange Frage, wie Josh Sargent auch das noch wegstecken sollte.

Sargent in der Hierarchie nach hinten gerutscht

Allem Anschein nach ist ihm das ganz gut gelungen. „Ich habe nicht das Gefühl, dass er jetzt komplett am Boden ist. Es hat ihn natürlich frustriert, keine Frage“, sagte Kohfeldt nach den ersten Tagen im Trainingslager. Als das Aus damals feststand, griff Werders Trainer direkt zum Telefon, es folgte ein langes Gespräch mit seinem jungen Angreifer. „Ich habe ihm angeboten, dass er trotz allem noch ein bisschen länger Urlaub bekommt. Man darf einfach nicht vergessen, dass er wirklich sehr weit weg von der Heimat und seiner Familie ist. Da fliegst du in einer Länderspielpause oder an einem freien Tag nicht mal eben rüber, um sie zu besuchen“, sagt Kohfeldt. „Aber er hat das abgelehnt. Da ist jetzt eher eine Trotzreaktion bei ihm, indem er seinen Fokus voll auf Bremen richtet.“

Josh Sargent hat sie also mit im Gepäck, diese typische amerikanische Denkweise. Diese „Wir schaffen das“-Mentalität, der unbändige Wille über sich hinauszuwachsen und Niederschläge schnellstmöglich zu kontern. „Das tut ihm gut und er ist sehr fit wiedergekommen“, lobte Kohfeldt. Die Ergebnisse sind sichtbar. „Im Grundlagenbereich hat er enorm gut gearbeitet, was sehr wichtig ist für ihn. Wir fordern schließlich immer wieder die Intensität von ihm über einen längeren Zeitraum, auch im defensiven Bereich.“

In der Hierarchie ist Sargent dennoch wieder ein wenig nach hinten gerutscht. Er muss sich neu beweisen, erneut zeigen, dass er noch viel mehr aus seinem zweifelsfrei vorhandenen Talent herausholen kann. Mit Florian Kohfeldt steht ihm dabei ein Mentor zur Seite, der von Beginn an nicht allzu viel davon gehalten hat, den Youngster zu hoch zu jubeln. Eine sukzessive Entwicklung ist ihm deutlich wichtiger als ein einmaliger Höhenrausch, dem nichts mehr hinzuzufügen ist. Deshalb mag der Abstand zur ersten Elf aktuell wieder recht groß sein, aber aussichtslos ist die Situation für den US-Boy keineswegs. „Er wird in den nächsten Partien sicherlich noch die Chancen bekommen, sich in den Stammkader zu spielen.“

Werder weiter von Sargent überzeugt

Bei Werder bemühen sie sich, die Situation von Josh Sargent positiv zu sehen. „Er ist nun frisch hier und greift an“, sagt Florian Kohfeldt. Nichtsdestotrotz hat die Nichtberücksichtigung seinerzeit auch ihn auf dem falschen Fuß erwischt. „Nach der Vorgeschichte hatte ich schon das Gefühl, dass er eine sehr gute Chance hat mitzufahren.“ Als Kritik an US-Coach Gregg Berhalter will er das aber nicht verstanden wissen. „Das maße ich mir überhaupt nicht an.“ Zumal ihm der Erfolg Recht gegeben habe. Bis ins Finale des Turniers führte Berhalter sein Team, unterlag dort am Sonntag allerdings Mexiko (0:1).

Für die persönliche Entwicklung seines Stürmers hätte sich Florian Kohfeldt dennoch einen anderen Ausgang gewünscht. „Ich hätte es immer noch gut gefunden, wenn er das Turnier gespielt hätte, weil ich ähnlich wie bei Maximilian und Johannes Eggestein oder Marco Friedl sage, dass es gerade für junge Spieler eine sehr wichtige Erfahrung sein kann.“ An der Überzeugung von Josh Sargents Qualitäten hat auch der verkorkste Sommer jedenfalls nichts ändern können. Bei Werder ohnehin nicht – und jenseits des großen Teichs wohl auch nicht. „Gregg und ich haben schon telefoniert“, sagt Kohfeldt. „Josh hat nach wie vor eine sehr hohe Wertschätzung in den USA und in der Nationalmannschaft. Ich denke nicht, dass das jetzt nachhaltig dazu führen wird, dass er nicht mehr nominiert wird.“