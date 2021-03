Christian Stoll schreibt als Kolumnist für den WESER-KURIER. (Grafik WESER-KURIER)

Köln und Bielefeld müssen bitte noch etwas warten; ich muss einfach noch ein paar Bemerkungen zu Freitag, Flutlicht und Frankfurt loswerden. Am Riederwald scheint sich durch die gerade verkündeten Abgänge von Bruno Hübner und Fredi Bobic doch eine gewisse Anspannung angesammelt zu haben. Anders sind die Reaktionen während und nach dem Spiel im Weserstadion ja nicht wirklich zu erklären.

Mal abgesehen davon, dass Florian Kohfeldt nach den teilweise massiven Fehlentscheidungen der Schwarzkittel in Hellblau aus meiner Sicht alles Recht der Welt hatte, etwas deutlicher zu insistieren. Und Köln hat es dabei auch mal wieder nicht vernünftig auf die Reihe bekommen. Ich bleibe dabei: Dieser Videobeweis macht unseren Fußball kaputt.

Kompliment dagegen an unser Team und das Team dahinter. Auf dem Rasen, auf der Bank und auf der Tribüne alles gegeben und am Ende verdient auch deshalb gewonnen, weil man nur mit Liebsein eben gar nichts reißen kann auf diesem Niveau.

Und nur zur Erinnerung, verehrte Adlerträger: Es war ein gewisser Martin Hinteregger, ohnehin nicht gerade ein Strafraum-Pazifist, der schon vor dem Spiel durch die Stänkerei gegen Davie Selke mit den Provokationen begonnen hatte.

Dass die, nun sagen wir mal, natürliche Auftrittsarroganz des Herrn A. Hütter dann nach dem Match angeblich mit dem Zitat des Götz von Berlichingen seinem Konterpart gegenüber zum Ausdruck kam, geschenkt. Auch geschenkt die Abmoderation des Eintracht-Verantwortlichen zum Ende der PK: „Danke für diese besondere Gastfreundschaft“. Ganz ehrlich, ich habe hohen Respekt vor der Entwicklung und den Erfolgen der Frankfurter in den letzten Jahren und Monaten – haben wir so nicht hinbekommen. Aber in Sachen „mit Anstand verlieren“ ist noch etwas Luft nach oben, wahrscheinlich die, die ich gerade abgelassen habe.

Dass der Pokal-Abend in Regensburg ausgefallen ist, und nun am 7. April um 18.30 Uhr nachgeholt wird, finde ich wirklich gar nicht so schlecht. So sind neun (!) Vorbereitungstage für das Spiel gegen Köln entstanden, und bis auf Michel Zetterer sind wirklich alle Spieler fit. Und ich denke, jeder im Kader weiß, wie wichtig die beiden nächsten Auswärtspartien sind.

Holen wir zwei Siege in Müngersdorf und auf der Alm, ist der Drops wohl gelutscht in Sachen Klassenerhalt. Zwei Remis wären vielleicht auch noch okay, versemmeln wir die Partien gegen diese beiden direkten Mitbewerber, dann könnte es nochmal ziemlich gemischt werden, zumal die nächsten Heimgegner dann FC Bayern München und VfL Wolfsburg heißen.

Der Druck auf Markus Gisdol und erst Recht auf dem Neuen bei Arminia Bielefeld, Frank Kramer, ist jedenfalls enorm. Aber wenn wir sehr viel Frankfurt und nichts ­Hoffenheim spielen, dann sollte etwas gehen. Ich tippe Unentschieden und Sieg. Mahlzeit!

Zur Person

Christian Stoll (60)

ist seit 1996 Stadionsprecher von Werder Bremen im Weserstadion. Im wöchentlichen Wechsel mit Jörg Wontorra, Lou Richter und Daniel Boschmann schreibt Christian Stoll in unserer Zeitung, was ihm im Bundes­liga-Geschehen aufgefallen ist.