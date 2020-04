"Teamgeist inklusive" - ein Plakat am Weserstadion. (nordphoto)

Marco Friedl war ausgesprochen freundlich. „Grüß Gott“, sprach der Werder-Profi ins Telefon. So macht man das eben in seiner Heimat Österreich. Dann stellte er sich vor, aber die Angerufene legte einfach auf. Sie glaubte vermutlich an einen Scherz, doch in den vergangenen Tagen riefen tatsächlich viele Werder-Mitarbeiter, darunter auch einige Profis wie Friedl oder Philipp Bargfrede, bei Vereinsmitgliedern über 70 Jahren an. Sie wollten einfach mal fragen, wie es so geht, und gegebenenfalls Hilfe vermitteln in Zeiten der Corona-Krise.

"Es geht uns ganz konkret darum, diejenigen ausfindig zu machen, die aktuell Probleme haben, um ihnen zu helfen", sagte Henrik Oesau aus Werders CSR-Abteilung laut Klubwebseite. "Gespräche mit der Freiwilligenagentur Bremen und der Nachbarschaftshilfe Bremen haben ergeben, dass sich viele Helferinnen und Helfer bei ihnen melden, aber es schwierig ist, überhaupt an die Bedürftigen heranzukommen. Durch unsere Aktion versuchen wir dieser Herausforderung entgegenzuwirken.“ Etwa 1800 Mitglieder und Dauerkarteninhaber über 70 Jahre sollen daher angerufen werden, die meisten habe man schon erreicht, teilte Werder mit.

Blut spenden im Weserstadion

Eine bemerkenswerte Telefonaktion, aber das ist nicht alles, Werder engagiert sich in dieser schwierigen Zeit in vielerlei Hinsicht. Durch den Verkauf des Trikots mit der Botschaft „Stay at home“ gingen bereits die ersten 20.000 Euro an die Innere Mission Bremen. Mitmachvideos für Kinder und Erwachsene zu Hause stellt Werder regelmäßig ins Internet, gerade erst eines, in dem Claudio Pizarro ein paar Fußballtricks zeigt.

An diesem Sonnabend, 11. April, steigt zudem eine große Blutspendeaktion im Weserstadion, organisiert von Werder und dem Deutschen Roten Kreuz. Unter dem Motto „Herzblut spenden“ kann von 11 bis 15 Uhr im VIP-Club Ost Blut gespendet werden. Der Einlass erfolgt über den VIP-Eingang Süd/Ost. Aufgrund der aktuell verschärften Sicherheits- und Hygienevorschriften mit erhöhtem Personalbedarf der Blutspende-Teams ist die Zahl der Blutspenden auf 200 begrenzt, wie Werder mitteilte.

Am Sonntag, 19. April, folgt dann der „#WirKriegenDieKurve-Cup“, ein E-Sports-Turnier für einen guten Zweck. An dem Online-Wettbewerb in der Fußballsimulation „Fifa 20“ kann jeder von zu Hause aus an der Playstation teilnehmen. Die Startgebühr von fünf Euro geht an den „Clubverstärker e.V.“, in dem sich Musikspielstätten und Festivals aus Bremen und dem Umland zusammengeschlossen haben, um kurzfristige finanzielle Hilfe zu erhalten. Beim #WirKriegenDieKurve-Cup starten neben E-Sport-Profis wie Michael „MegaBit“ Bittner und Erhan „Dr. Erhano“ Kayman auch Bundesliga-Profis wie Davie Selke oder Nick Woltemade. Anmelden kann man sich hier. Das Check-In ist am Sonntag, 19. April, von 13 bis 13.50 Uhr. Um 14 Uhr beginnt das Turnier.