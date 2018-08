Eine zentrale Frage ist bei Werder noch immer unbeantwortet: Wen bestimmt Florian Kohfeldt zum neuen Kapitän? Bis zum Pflichtspielstart am 18. August im Pokal gegen Wormatia Worms soll die Entscheidung fallen. Nach Informationen von Mein Werder dauert es aber nicht mehr lange.

Im Laufe der kommenden Woche, vermutlich am Mittwoch, wird Kohfeldt seine Entscheidung verkünden. Die Kandidatenliste ist kurz, neben Max Kruse stehen auch Niklas Moisander und Philipp Bargfrede zur Wahl. Wobei Bargfrede eher Außenseiterchancen hat. Lange war der Trainer unentschlossen, was für eine Art der Führung er für die Mannschaft bevorzugt. Eher die leise, seriöse Art, was Moisander entspricht. Oder einen frechen, lockeren Typ, was Kruse wäre.

Jetzt, da alle Spieler beisammen sind, soll Kohfeldt seine Wahl getroffen haben. Er dürfte sich für Kruse entschieden haben, der von Beginn an der favorisierte Spieler war.