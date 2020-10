Es leuchtet wieder grün weit vorne in der Torschützenliste der Bundesliga. In den Regionen, wo sonst die Logos des FC Bayern oder von Borussia Dortmund hinter klangvollen Namen wie Robert Lewandowski oder Erling Haaland zu sehen sind, erscheint in dieser Saison auch wieder die Werder-Raute. Der Stürmername dazu: Niclas Füllkrug. In Freiburg erzielte der Bremer Torjäger seinen vierten Saisontreffer, und das nach nur vier Spieltagen. „Das ist sehr, sehr gut für einen Stürmer“, lobt Florian Kohfeldt, der sich auch bei Elfmetern neuerdings wieder sicher sein kann, dass der Ball im Tor landet.

In der vergangenen Saison gehörte Werder noch zu den Mannschaften, die häufig vom Elfmeterpunkt scheiterten, auch das befeuerte damals die Abwärtsspirale, die beinahe in der zweiten Liga geendet hätte. Doch jetzt steht Kohfeldt dieser Füllkrug zur Verfügung, und in Freiburg griff zum zweiten Mal in dieser Saison die neue Werder-Regel, wonach der im Vorjahr aus Hannover gekaufte Torjäger jeden Strafstoß schießt, wenn er auf dem Feld steht. Schon beim Bremer Sieg gegen Schalke hatte Füllkrug sicher verwandelt, nun wieder, zum 1:1-Ausgleich.

Seine Bedeutung für uns ist absolut unstrittig

Mit seinen vier Toren in den ersten Saisonspielen hat Füllkrug auch das interne Duell mit Davie Selke inzwischen klar für sich entschieden – und es scheint sich auszuzahlen, dass Kohfeldt den lange am Knie verletzten Füllkrug behutsam aufbauen wollte und deshalb in den ersten Pflichtspielen der Saison noch nicht von Beginn an brachte. „Er ist auf einem guten Weg“, freut sich der Trainer nun, „aber er war so lange verletzt, dass wir auch bei ihm vorsichtig sein müssen und ihn von Woche zu Woche gut dosieren müssen. Er hat jetzt in den Länderspielpause weniger trainiert. Seine Bedeutung für uns ist absolut unstrittig.“

Das zeigte sich beim Spiel in Freiburg nicht nur bei seinem wichtigen Elfmetertor, durch das Werder urplötzlich doch noch in eine Partie fand und einen Punkt ergatterte, obwohl der Gegner bis dahin sehr viel besser gespielt hatte. Doch die Bremer hielten dagegen, auch in Person von Füllkrug. „Er arbeitet enorm viel für die Mannschaft, das ist wichtig“, hebt Kohfeldt hervor, „er läuft vorne im Pressing mit an, er strahlt immer Torgefahr im Strafraum aus und ist bei langen Bällen unheimlich schwer zu verteidigen, weil er ein gutes Gefühl dafür hat, wann er wie hochzugehen hat. Selbst beim Konterspiel ist er ein wichtiger Faktor.“

Dass sich Füllkrug in den vordersten Regionen der Torschützenliste länger halten kann, ist nach Lage der Dinge nicht zu erwarten: Seine Konkurrenten in München, Dortmund und selbst bei Hoffenheim bekommen sehr viel mehr Bälle im Strafraum serviert und können wesentlich öfter aufs Tor schießen. Das Handicap, in Bremen in einer bisher sehr passiven Mannschaft zu spielen, macht Füllkrugs vier Tore so gesehen noch wertvoller.