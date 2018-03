Florian Kohfeldt legt großen Wert auf Kommunikation, und deshalb hat er in den letzten Stunden vor dem Spiel in Augsburg (3:1) gleich mehrere Einzelgespräche geführt. Der Bremer Trainer hat zum Beispiel Flügelstürmer Milot Rashica erklärt, warum dieser trotz seiner tollen Leistung gegen Köln am vergangenen Montag diesmal nicht in der Startelf stehen sollte. Und er hat Flügelstürmer Aron Johannsson erklärt, warum dieser trotz ordentlicher Form ebenfalls nur einen Platz auf der Bank erhalten würde. Mit Ishak Belfodil hat Florian Kohfeldt nicht gesprochen. Er habe in der Mannschaftsbesprechung einfach das Flipchart mit der Aufstellung umgedreht, „da stand Ishak drauf, fertig“.

So hat es Florian Kohfeldt am Sonnabend nach dem Spiel in Augsburg selbst erzählt, und kurz darauf hat er erst gegrinst und dann hinzugefügt, dass man als Trainer halt auch mal das nötige Glück haben müsse. Wobei es natürlich viel mehr als nur eine glückliche Fügung gewesen ist, dass Kohfeldts Plan mit Belfodil in der ersten Startelf am Ende aufgegangen ist. Bremens Trainer hat sich am Wochenende schlicht für den Offensivspieler im Kader entschieden, der von seinen Eigenschaften her am besten zum Gegner gepasst hat. Also ist die Wahl auf Belfodil gefallen, „weil er den Körper eines Mittelstürmers, aber die Geschwindigkeit eines Flügelstürmers“ habe. Diese Kombination ist so tatsächlich einmalig im Bremer Kader, und am Wochenende ist sie Werders Schlüssel zum Erfolg gewesen.

An Belfodil haben sich die Augsburger nämlich 90 Minuten lang die Zähne ausgebissen, weil er den Bällen mal flink hinterhergerannt ist und sie mal mit seinem Körper geschickt abgeschirmt hat. An beinahe allen nennenswerten Offensivaktionen ist Belfodil beteiligt gewesen, unter anderem an den drei Bremer Toren. Das 1:0 und das 2:0 hat Belfodil selbst erzielt, das 3:1 durch Max Kruse hat er vorbereitet. Belfodil sei „der Wegbereiter zum Sieg“ gewesen, sagt Werders Sportchef Frank Baumann. „Das war eine sehr gute Leistung von ihm, und wie sind froh, dass wir ihn haben.“ Zumindest bis Saisonende, so lange ist der 26-Jährige nämlich noch vom belgischen Erstligisten Standard Lüttich ausgeliehen. Wie es danach weitergeht, ist fraglich.

In der Winterpause stand kurze Zeit eine Trennung im Raum, als ein Angebot aus China auf dem Tisch lag. Obwohl Belfodil damals noch nicht die Rolle spielte, die er derzeit einnimmt, einigten sich Klub und Spieler, das Angebot abzulehnen. Eine Entscheidung, die sich lohnen könnte. Es scheint sich abzuzeichnen, dass beide Parteien doch noch glücklich miteinander werden. Wie lange dieses Glück dauert, ist ja fraglich. Bis Ende Mai hat Werder Zeit, die Kaufoption für Belfodil zu ziehen. Sechs Millionen Euro müssten die Bremer überweisen, wenn der Angreifer über den Sommer hinaus an der Weser spielen soll. Baumann will die Summe nicht bestätigen, sagt aber, dass es „ein gewisses Investment bedeuten“ würde, den Spieler zu kaufen.

Werder spielt auf Zeit

Eine zeitnahe Entscheidung werde es aber nicht geben, sagt Baumann. „Es ist nicht ausgeschlossen, dass wir die Kauf-Option ziehen. Aber wir haben keinen Druck, es ist alles mit Ishak abgesprochen. Wir werden die Saison abwarten und dann entscheiden, ob der Spieler bei uns bleibt oder nicht.“ Baumann ergänzt im Gespräch mit MEIN WERDER am Sonntag, dass man das „auch nach einem sehr guten Spiel beibehalten“ werde. „Wir müssen bei einem Kauf ein gutes Gefühl haben und Ishak auch.“

Lange Zeit dürften die Bremer beim Gedanken an einen Kauf eher ein ungutes Gefühl gehabt haben. Belfodil hatte nach seinem Wechsel Ende August große Anpassungsschwierigkeiten, seine Aktionen auf dem Rasen wirkten häufig überhastet bis ungeschickt. Seit ein paar Wochen aber zeigt die Formkurve deutlich nach oben, Belfodil schießt nun mehr Tore und beteiligt sich auch stärker an der Defensivarbeit. „Ishak brauchte einen Moment, um sich an die Liga und an die Art und Weise zu trainieren zu gewöhnen“, sagt Kohfeldt. Bremens Trainer lässt aber auch durchblicken, dass die Zusammenarbeit gelegentlich nicht ganz einfach ist. Er habe Belfodil vom ersten Tag an als einen Menschen kennengelernt, der hohe Werte habe, was den Umgang angehe, sagt Kohfeldt, „was manchmal nicht unbedingt die Werte sind, die wir in Deutschland haben“. Pünktlichkeit sei einer dieser Werte, sagt Kohfeldt und lächelt. Er sei allerdings voll in die Mannschaft integriert, sagt Baumann, „da ist alles gut“.

Und was sagt Belfodil selbst? Im MEIN-WERDER-Interview hat der Algerier vor einer Woche erklärt, dass er sich einen Verbleib bei Werder sehr gut vorstellen könne. „Es geht mir gut in Bremen, und es wird von Tag zu Tag besser.“ Auf markige Worte hat Belfodil im Interview wie auch nach dem Spiel in Augsburg verzichtet. Der Sieg vom Wochenende sei die Leistung der gesamten Mannschaft gewesen. Er hoffe, dass es jetzt so weitergehe in der Bundesliga. Für ihn. Und für Werder. Und vielleicht gehen Spieler und Verein dann am Ende doch noch eine langfristige Bindung ein.