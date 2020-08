Wenn am Mittwoch der eine oder andere Profi mit einer neuen Frisur am Weserstadion auftaucht, sollte sich niemand wundern. Die DFL führt ihren obligatorischen Media Day bei Werder durch. Dabei wird nicht nur das Mannschaftsfoto erstellt, auch viele weitere Fotos werden von den Spieler geknipst oder Filme gedreht. Max Kruse kam zu diesem Termin vor drei Jahren mit einem gegelten Mittelscheitel – es sollte absichtlich unvorteilhaft aussehen, was es auch tat.

Etwa vier Stunden dauert die Prozedur in der Regel, bei der die Spieler in kleinen Gruppen mehrere Stationen durchlaufen müssen. Dabei geht es nicht nur darum, hübsch in die Kamera zu lächeln. Es werden auch Torschüsse und Torjubel gefilmt und fotografiert. Auf dieses Material haben alle Vereinen, Rechtehalter und Sponsoren während der Saison Zugriff. Vielleicht geht es sogar schon weihnachtlich zu: In der Vergangenheit mussten einige Spieler schon mal ein Weihnachtslied singen.