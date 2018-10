Das ging schnell: Nachdem Werders Profi-Gamer Mohammed „MoAuba“ Harkous noch bei Fifa 18 die Sommermeisterschaft der Electronic Sports League (ESL) im deutschsprachigen Raum gewinnen konnte, hat der E-Sportler sich auch die neuen Spielmechaniken von Fifa 19 in kurzer Zeit angeeignet und ging aus einem 700 Teilnehmer starken und hochkarätig besetzten Turnier als Sieger hervor. Unter anderem setzte sich Harkous dabei im Halbfinale gegen seinen Werder-Teamkollegen Michael „MegaBit“ Bittner durch. Dank seines Erfolgs darf Konsolenprofi Harkous vom 26. bis zum 28. Oktober an einem internationalen Fifa-Event teilnehmen: In Paris wird das erste große Kräftemessen der E-Football-Elite seit Erscheinen von Fifa 19, der „Continental Cup“, stattfinden.

Yeeeeeeees

Bin für das erste rieeesen Event in Paris qualifiziert Ich konnte das Turnier mit 700 Teilnehmer gewinnen,hatte dabei die schwersten Gegner Perfekter Start in das neue Jahr pic.twitter.com/1eaXtqUTvj — Mo (@moauba) 7. Oktober 2018