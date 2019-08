Sensationeller Triumph in London

„MoAuba“ krönt sich zum Weltmeister!

Was für ein Erfolg! Werders E-Sportler Mohammed „MoAuba“ Harkous hat sich in London den Weltmeistertitel in Fifa 19 geholt. Er ist damit der erste deutsche Fifa-Weltmeister überhaupt.