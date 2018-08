WM-Viertelfinalist Mohammed "MoAubameyang" Harkous ist nach starken Auftritten beim eWorld Cup in London wieder zurück im Ligabetrieb angekommen. In der ESL (Electronic Sports League) geht der FIFA-Profi nun vor dem abschließenden Dreifachspieltag mit einem Vorsprung von 13 Zählern auf den ersten Nicht-Playoff-Platz in die letzten Partien. Bei 18 noch zu vergebenen Punkten kein absolut sicheres Ruhekissen für den Tabellenführer, aber doch eine sehr gute Ausgangsposition – gerade angesichts der starken Form, in der sich MoAubameyang zuletzt präsentierte.

Mit Eisvogel7, der sich ebenfalls für den eWorld Cup qualifiziert hatte, sowie dem Drittplatzierten STYLO und dem Zweitplatzierten TimoX haben es die letzten Gegner des Werderaners allerdings in sich. Ob MoAubameyang zu den vier Spielern zählen wird, die es ins Halbfinale schaffen, könnt ihr hier ab 19 Uhr im Livestream verfolgen:



