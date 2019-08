Werders E-Sportler

„MoAubas“ WM-Sieg im Video

(wkf)

Werders E-Sportler Mohammed "MoAuba“ Harkous hat sich in einem packenden Finale in London sensationell den WM-Titel in Fifa 19 gesichert. Hier gibt es die Tore aus dem Endspiel zum Nachschauen: