Wer genau hinschaute, konnte durchaus so etwas wie Glück erkennen. Das Glück, endlich wieder auf dem Platz zu stehen und den Ball am Fuß zu haben. Am Freitagvormittag arbeitete Kevin Möhwald auf Platz 10, an seiner Seite Physiotherapeut Jens Beulke, der das Training begleitete. Möhwald fängt früher an, um zum offiziellen Trainingsauftakt am 3. August in entsprechender Form zu sein. Es war sein erster Trainingstag auf dem Rasen. Zuvor, ab Montag der laufenden Woche, hatte Möhwald bereits im Kraftraum gearbeitet. Aber was kann schöner sein als der Ball am Fuß?

Die Einheiten ohne die Kollege ist auch ein Test. „Dann muss man abwarten, wie er die Belastung verkraftet", sagte Frank Baumann vor einigen Tagen. Gut, das hoffen alle bei Werder. Die Saison war für Möhwald bereits im September beendet, als er sich eine komplizierte Knie-Verletzung zuzog. Immer wieder wurde sein Fehlen beklagt, von Baumann ebenso wie von Florian Kohfeldt. Verständlich, dass sich sportliche Leitung nun auf eine bessere Saison hofft. Als „einen Verbindungsspieler zwischen Abwehr und Angriff, der für eine Balance im Spiel sorgen kann“, beschreibt Baumann Möhwalds Stärken.

„Der Kevin ist jetzt wie ein Neuzugang für uns“, sagte Klub-Boss Klaus Filbry kürzlich in Anspielung an die lange Ausfallzeit. Das gilt, wenngleich ein wenig anders, auch für Niclas Füllkrug. Der kam zum Ende der abgelaufenen Saison zwar doch noch auf seine Einsätze und hatte damit durchaus Anteil am Klassenerhalt. Doch auch Füllkrug muss noch aufholen. Deshalb war er ebenfalls am Montag und Dienstag am Stadion und arbeitete im Kraftraum. Alles dafür, dass die kommende Spielzeit besser läuft als die vergangene.