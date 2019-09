„Die OP ist gut verlaufen. Ich geb alles dafür, bald wieder auf dem Platz stehen zu können“ schrieb Möhwald am frühen Montagabend auf Instagram und postete dazu ein Bild aus dem Krankenbett. Zudem bedankte sich Werders verletzter Mittelfeldspieler für die zahlreichen Genesungswünsche.

Der renommierte Kniespezialist Ulrich Boenisch hatte zuvor den Eingriff an Möhwalds Knie vorgenommen. Werder rechnet bei Möhwald mit einer Ausfallzeit von rund sechs Monaten, wie der Verein am Dienstagnachmittag mitteilte. "Wir wünschen ihm eine schnelle Genesung und werden alles dafür tun und ihn unterstützen, damit er so schnell wie möglich wieder in unseren Kreis zurückkehren kann“, wird Cheftrainer Florian Kohfeldt auf "werder.de" zitiert.