Kevin Möhwald konnte das Training am Freitag nicht beenden. (nordphoto)

Bislang ist Werder während der Saisonvorbereitung von schlimmeren Verletzungen verschont geblieben, am Freitagnachmittag gab es beim Training jedoch einen echten Schreckmoment. Kevin Möhwald humpelte plötzlich, saß dann am Boden und konnte nicht mehr richtig auftreten. Der Mittelfeldspieler ließ sich länger am linken Fuß behandeln, der bandagiert wurde. Möhwald probierte es danach noch einmal, doch er musste das Training abbrechen und wurde per Golfcart zurück zur Kabine gefahren.

Eine genaue Diagnose gibt es bislang nicht. Eine erneut Verletzung wäre für Möhwald enorm bitter. Wegen eines Knie-Schadens hatte der Mittelfeldspieler fast die gesamte vergangene Saison verpasst. Am Montag stand der 27-Jährige im Testspiel gegen Lustenau (4:2) erstmals wieder für Werder auf dem Platz.