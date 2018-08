Werders Kader fürs Trainingslager

Der Artikel wurde zur Merkliste hinzugefügt.

Die Merkliste finden Sie oben links auf der Seite.

Möhwald nicht mit nach Grassau

mw

Werder hat am Freitagabend den Kader für das Trainingslager in Grassau am Chiemsee vom 4. bis 10. August bekanntgegeben. Zugang Kevin Möhwald wird nicht mitreisen, da er verletzt ist.