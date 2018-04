Am Freitag ist Ole Käuper mal wieder aufgetaucht. Käuper besuchte das Heimspiel von Werders U 23 gegen Aalen, und weil er schon mal vor Ort war, bat ihn der Sender Telekom Sport, der Drittliga-Spiele im Internet überträgt, in der Halbzeit um eine Einschätzung. Käuper als Gesprächspartner bei einem Drittliga-Spiel, das war eine logische Wahl, schließlich hat er hier über zwei Jahre gespielt. Andererseits ist die dritte Liga nicht mehr die Welt von Ole Käuper. Seine Welt heißt Bundesliga.

Es war Ende 2017, da tauchte der Name Ole Käuper fast wie aus dem Nichts auf. Florian Kohfeldt, damals gerade Cheftrainer geworden, hatte den 20-jährigen Mittelfeldspieler zu den Profis befördert. Es folgte im Dezember ein überraschender Startelf-Einsatz beim Spiel in Leverkusen, und zur Vorbereitung auf die Rückrunde flog Käuper mit den Profis ins Trainingslager nach Algorfa. Was sollte diesen jungen Mann stoppen? Zum Beispiel eine Verletzung.

Was genau Käuper plagte, ist bis heute nicht bekannt. Werder kommunizierte lediglich eine Operation im Fußwurzelbereich. Fest steht dagegen, dass er erst zur neuen Saison wieder spielen kann. Er soll dann ein Faktor werden. Schon im Januar meinte Kohfeldt: „Die Maxi Eggesteins, die müssen wir häufiger haben. Und Ole ist jemand, dem ich diesen Schritt zutraue.“ Käuper, der Junge aus Sebaldsbrück, könnte so eine Art Kohfeldt-Projekt werden, denn der Trainer ist wild entschlossen, Spielern aus dem Nachwuchsleistungszentrum eine Chance zu geben. Käuper kann als Sechser und als Achter spielen.

Wie realistisch es ist, dass Käuper im Ranking der Bremer Mittelfeldspieler aufrückt, weiß man heute noch nicht. Dafür sind zu viele Fragen bei der Besetzung der vermutlich sechs Planstellen für reine Mittelfeldspieler im Kader offen. Fest vergeben sind drei Jobs: Maximilian Eggestein steht bis 2020 unter Vertrag und hat zuletzt mehrfach gesagt, dass er seine Zukunft auch tatsächlich in Bremen sieht. Ebenfalls bis mindestens 2020 ist Philipp Bargfrede an Werder gebunden. Dritter Fix-Kandidat ist Jerome Gondorf, dessen erstes Jahr in Bremen ein paar Highlights (zwei Assists im Pokal, ein Tor und eine Vorlage in der Liga) bereithielt, aber auch noch Luft nach oben lässt – vor allem wenn Gondorf von Verletzungen verschont bleibt. In dieser Serie setzten ihn eine Schulterverletzung und eine Blinddarm-OP außer Gefecht.

Ungewissheit bei Delaney und Junuzovic

Bei Eggestein, Bargfrede, Gondorf und Käuper herrscht also Gewissheit, für die Personalien Zlatko Junuzovic und Thomas Delaney gilt das nicht. Zwar sagt Sportchef Frank Baumann: „Wir sind bemüht, alle Leistungsträger und Führungsspieler zu halten.“ Aber Delaney, darüber ist ausführlich berichtet worden, liebäugelt mit einem Wechsel in die Premier League und könnte die WM als Sprungbrett nutzen. Delaney würde Werder vermutlich sehr viel Geld bringen, 15 Millionen Euro scheinen realistisch. Eine Entscheidung fällt spätestens bis zum 9. August, dann müssen englische Klubs neuerdings ihre Transferplanungen abgeschlossen haben.

Sportlich und als Führungskraft würde sein Abgang ein großes Loch reißen, zumal es so aussieht, als solle Junuzovic nach sechseinhalb Jahren in Bremen eine neue Herausforderung suchen, zuletzt war von einem Interesse aus Salzburg zu hören. Werder müsste damit zwei Neue holen, die als Soforthilfe taugen. Einen drohenden Abgang könnte Werder gleich kompensieren. Aus Nürnberg kommt wahrscheinlich Kevin Möhwald, den manche Experten für den besten offensiven Mittelfeldspieler der zweiten Liga halten.

Bei Werder haben sie die Fantasie, dass Möhwald einen Weg geht wie einst Fin Bartels. Bartels war bereits 27 und hatte gerade einmal 50 Bundesligaspiele gemacht, als Werder ihn im Sommer 2014 holte. Möhwald, ein Rechtsfuß, hat noch gar keine Erstliga-Partie absolviert, sich aber – ähnlich wie Bartels – als sehr produktiv erwiesen. Elf Tore und 23 Vorlagen sind für drei Jahre zweite Liga starke Werte. Wie groß seine Rolle in Bremen werden kann, liegt auch an der Konkurrenz. Da geht es ihm wie Ole Käuper.

