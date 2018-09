Noch ohne die meisten Nationalspieler, aber mit U17-Trainer Christian Brand als Zuschauer hat Werder am Mittwoch das erste Mannschaftstraining dieser Woche absolviert. Mit dabei war auch Kevin Möhwald, der seine Bänderdehnung im Sprunggelenk auskuriert hat. Während Florian Kohfeldt also einen Rückkehrer begrüßen durfte, musste der Trainer aber im Laufe der Einheit einen neuen Ausfall hinnehmen: Sebastian Langkamp brach das Training ab – wohl wegen einer Verletzung am linken Oberschenkel – und wurde mit einem Golfcart in die Kabine gefahren. Kohfeldt geht davon aus, dass es sich um eine Muskelverletzung handelt.

#Werder-Trainer Florian #Kohfeldt spricht viel und fordert immer wieder ein besseres Timing der Trainingsgruppe ein. pic.twitter.com/PZEjzNxaau — Mein Werder (@WK_MeinWerder) September 12, 2018

Philipp #Bargfrede trainiert heute morgen bereits individuell und auch die #Werder-Torhüter sind auf dem Platz. Inklusive Jiri #Pavlenka. pic.twitter.com/Mdy9Bb2079 — Mein Werder (@WK_MeinWerder) September 12, 2018

Außerdem nahmen die Nachwuchsspieler Eduardo dos Santos Haesler, Julian Rieckmann, Jannes Vollert, Fridolin Wagner, Malte Karbstein und Simon Straudi am Nachmittagstraining teil.

Nicht dabei waren Philipp Bargfrede und Jiri Pavlenka. Beide trainierten am Vormittag individuell. Sowohl Pavlenka als auch Bargfrede sollen am Donnerstag wieder ins Mannschaftstraining einzusteigen.