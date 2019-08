Kevin Möhwald wirkte im Abschlusstraining wie beflügelt, eine gute Szene reihte der 26-Jährige an die nächste. Absoluter Höhepunkt: eine direkt verwandelte Ecke, bei der Keeper Jiri Pavlenka nicht wirklich gut aussah. Gut möglich also, dass Möhwald spürt, dass an diesem Wochenende gegen die TSG Hoffenheim eine große Chance für ihn winkt. In Sinsheim (Sonnabend 15.30 Uhr) wartet schließlich ein laufstarker, temporeicher Gegner auf die Bremer - da könnte Chefcoach Florian Kohfeldt ein wenig am System basteln.

Im vergangenen Mai beim 1:0-Sieg gegen die Baden-Württemberger probierte es Werder in der Rückwärtsbewegung mit einer Doppelsechs aus Nuri Sahin und Maximilian Eggestein, dennoch sieht aktuell einiges nach einer Raute aus - vor allem weil es nach dem Ausfall von Milot Rashica Defizite im Angriff gibt. Demnach würde Eggestein seine angestammte Achterposition verlassen und direkt vor die Abwehr verteidigen. Neben Davy Klaassen wäre somit Platz für Kevin Möhwald, während Yuya Osako zumindest auf dem Papier den klassischen Zehner gibt.

Der erwähnte Rashica-Ausfall führt dazu, dass auswärts erst einmal zwei Angreifer für Gefahr sorgen sollen. Neben Johannes Eggestein, der sich mit einem Treffer und einer auch sonst guten Leistung gegen Düsseldorf für weitere Einsätze empfohlen hat, wird noch ein zweiter Spieler gesucht. Hier hat Florian Kohfeldt zwei Optionen: Setzt er auf die Faktoren Dynamik und Aktionsradius, könnte Josh Sargent den Zuschlag erhalten. Der US-Stürmer blieb im Pokal jedoch vieles schuldig und hat nur wenig Eigenwerbung betrieben. Möglichkeit zwei ist die Wahl eines Offensivmanns, der torgefährlich ist, aber auch Bälle festmachen und weiterleiten kann. Das wiederum öffnet die Tür für Niclas Füllkrug, dem sein Trainer mittlerweile Einsätze über 60 oder 70 Minuten zutraut. Als Backup stünden zudem Claudio Pizarro und - mit Abstrichen - Martin Harnik bereit.

In der Abwehr gibt es gegenüber der Vorwoche keine Veränderungen. Ömer Toprak hat seine Atemprobleme überwunden, neben ihm wird Niklas Moisander verteidigen. Auf der linken Außenbahn ist Marco Friedl einmal mehr erster Ersatz für den weiterhin verletzten Ludwig Augustinnson. Auf der rechten Seite ist Dauerbrenner Theodor Gebre Selassie ohnehin gesetzt.