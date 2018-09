Nach Foul im Testspiel

Der Artikel wurde zur Merkliste hinzugefügt.

Die Merkliste finden Sie oben links auf der Seite.

Möhwalds Angst vorm erneuten Ausfall

Malte Bürger

Am Ende ist es noch einmal gutgegangen. Kevin Möhwalds Verletzung aus dem Testspiel in Leer hat sich als nicht so schlimm entpuppt. Der 25-Jährige hatte jedoch Schlimmstes befürchtet, wie er verriet.