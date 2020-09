Es war eine mit Spannung erwartete Entscheidung: Wen macht Florian Kohfeldt zum Kapitän seiner Mannschaft? Am Ende entschied sich der Trainer für den, den er schon vor der vergangenen Saison zum Anführer gemacht hatte: Niklas Moisander.

„Ich habe mir sehr lange Gedanken gemacht. Ich habe mir die Gruppe angeschaut und mich gefragt, wer sie führen soll„, sagte Kohfeldt auf der Pressekonferenz vor dem Pokalspiel gegen Jena am Sonnabend. „Nach reiflicher Überlegung heißt unser Kapitän Moisander, unser Vize-Kapitän ist Davy Klaassen.“

Dass Kohfeldt den 34-jährigen Moisander nicht direkt im Amt belassen hatte, legte den Schluss nahe, er würde sich für einen anderen Spieler entscheiden. Für den Trainer spielten jedoch andere Dinge eine Rolle bei seinen Überlegungen: „Fußball ist Saison-Geschäft. Es ist eine andere Zusammensetzung in der Mannschaft, es sind andere Voraussetzungen. Ich werde mir immer genau anschauen, welche Führung wir brauchen. Und Niklas ist das, was wir brauchen. Er erfüllt nahezu alles, was erforderlich ist. Er ist sehr erfahren, er hat ein gutes Standing in der Mannschaft."

Über die Zusammensetzung des Mannschaftsrates hat Kohfeldt noch nicht entschieden. „Den bestimme ich jetzt noch nicht. Den werde ich erst am 6. Oktober bekanntgeben.„ Verraten hat er nur, dass sich die Anzahl der Spieler des Gremiums verändern wird: „Es wird deutlich kleiner, damit vielleicht aber auch enger im Verhältnis.“