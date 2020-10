Niklas Moisander führte Werder am Wochenende wieder als Kapitän aufs Feld. (nordphoto)

Nach seiner schwachen Leistung bei der 1:4-Heimniederlage am ersten Spieltag gegen Hertha BSC hatte Werders Kapitän Niklas Moisander seinen Platz in der Startformation verloren – und seither zu dieser Angelegenheit geschwiegen. Auch Interview-Anfragen lehnte der Führungsspieler ab.

Der 35-Jährige äußerte sich erst wieder nach seinem Comeback gegen Hoffenheim. Moisander war am Wochenende für den am Oberschenkel verletzten Ludwig Augustinsson in die Startelf gerückt und reagierte anschließend vor der Kamera des TV-Senders „Sky“ mit klaren Worten: Es sei „sehr schwierig“ für ihn gewesen, seinen zwischenzeitlich verlorenen Stammplatz „zu verstehen und zu akzeptieren“. Er mache das aber im Sinne der Mannschaft, erklärte Moisander, „denn die steht über allem. Aber natürlich will ich jedes Spiel spielen - und dann ist es schwierig, auf der Bank zu sitzen.“

Lob von Trainer Kohfeldt

Auch dem Abwehrchef ist aber nicht entgangen, dass Werder ohne ihn gegen Schalke, Bielefeld und Freiburg ordentlich stand und punktete. „Wir haben viele Punkte geholt, als ich weg war“, sagte er nun, „und wir versuchen diese Saison eine viel bessere Runde zu spielen als letztes Jahr. Wir müssen weiter hart arbeiten. Wir wissen noch, wie schwierig es vergangene Saison war. Wir müssen sehr fokussiert bleiben. Wir sind gierig nach Erfolg, denn den hatten wir vergangene Saison nicht.“

Er selbst ist gierig auf weitere Einsätze, das machte sein Fernseh-Interview deutlich. Das Spiel gegen Hoffenheim hat ihn bei diesem Vorhaben zumindest nicht weiter zurückgeworfen. Denn Trainer Florian Kohfeldt war zufrieden mit Moisanders Leistung: „Er hat uns im Zentrum fußballerisch einen guten Impuls gegeben und mutig nach vorne verteidigt.“ Gut möglich, dass Moisander nun auch am kommenden Wochenende in Frankfurt wieder in Werders Startelf steht.