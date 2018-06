Vor einem Jahr um diese Zeit war Niklas Moisander in Turku. In seiner finnischen Heimat hat er mit der Nationalmannschaft ein Länderspiel gegen Liechtenstein bestritten. In diesem Jahr hat der Sommerurlaub von Niklas Moisander früher begonnen. Statt mit den Kollegen der Nationalmannschaft in Rumänien und in Helsinki gegen Weißrussland zu spielen, hat Moisander seit Mitte Mai frei.

Seine Karriere in der Nationalmannschaft hat Moisander vor einem halben Jahr beendet. Viel erreicht hat Moisander in seinen 62 Länderspielen nicht, ein großes Turnier hat Werders Abwehrchef nie spielen dürfen. Dafür hat Moisander mit Werder noch viel vor. Im August startet der 32-Jährige in sein drittes Bremer Jahr, es soll nach zwei Spielzeiten, die fast identisch verliefen und unterm Strich hinter den Erwartungen des Innenverteidigers blieben, Werders beste Saison werden.

„Es macht keinen Spaß, jedes Jahr gegen den Abstieg zu spielen“, sagte Moisander, nachdem Werder unter Alexander Nouri im vergangenen Herbst wie zuvor schon unter Viktor Skripnik schlecht in die Saison gestartet war. Aber es wurde ja wieder alles ziemlich gut am Ende, was auch an Moisander und seiner umsichtigen Spielweise lag.

Das dritte Moisander-Jahr in Bremen soll nicht sein letztes bei Werder werden. Wenn alles so läuft, wie sich Frank Baumann das vorstellt, wird Niklas Moisander in Bremen verlängern. Dem Spieler dürfte diese Entscheidung nicht allzu schwer fallen – wenn Werder endlich einmal von Saisonbeginn an guten Fußball spielt.

Moisanders Saison in Zahlen

25

Den Beginn der Saison verpasste Niklas Moisander wegen eines Muskelfaserrisses, in der Endphase der Saison musste er doppelt wegen Oberschenkelproblemen passen und war einmal wegen der fünften Gelben Karte gesperrt. Und im letzten Spiel in Mainz verbrachte er angeschlagen die komplette Partie nur auf der Bank. Das machte in der Summe neun Spiele, die Moisander verpasste. Dafür stand er 25 Mal auf dem Platz und das jeweils von der ersten bis zur letzten Minute. Moisander wurde kein einziges Mal ein- oder ausgewechselt und kam so auf insgesamt 2250 Minuten Spielzeit. Die Partie in Mainz war übrigens die einzige, die Werder in der abgelaufenen Saison auch ohne Moisander auf dem Platz gewinnen konnte.

1710

Als Innenverteidiger ist Moisander automatisch für den Spielaufbau zuständig und machte von diesem „Privileg“ des ersten Passes auch regen Gebrauch. Insgesamt 1710 Ballbesitzphasen sind für den Finnen notiert, das waren die zweitmeisten im Bremer Kader (nach Theo Gebre Selassie mit 1759) und mehr als sein Nebenspieler Milos Veljkovic (1672). Fast schon logisch, dass Moisander auch in der Anzahl gespielter Pässe klar vor dem Serben lag: Insgesamt 1348 Mal spielte Moisander einen Pass und erzielte mit 86,1 Prozent die beste Passquote aller Bremer Spieler.

18

Dass der Routinier ein wichtiger Faktor im Spiel mit dem Ball ist, bestätigten nicht nur die Zahlen in Sachen Pass- und Aufbauspiel, sondern auch seine Aktionen vor dem gegnerischen Tor. Moisander war mit weitem Abstand der torgefährlichste Bremer Verteidiger und auch der Spieler, der am fleißigsten überhaupt auf das gegnerische Tor abschloss. Insgesamt 18 Torschüsse gab Moisander ab und damit mehr als seine fünf Innenverteidigerkollegen der letzten Saison zusammen. Milos Veljkovic (sieben), Lamine Sane (vier), Robert Bauer (zwei), Sebastian Langkamp (einen) und Luca Caldirola (null) kamen nur auf 14 Torschüsse. Da war es fast zwangsläufig, dass Moisander mit zwei Treffern auch die meisten aller Innenverteidiger erzielte.

1

Leider unterlief Moisander aber auch ein Eigentor. Beim Remis gegen Mönchengladbach lenkte er eine Flanke unglücklich ins eigene Netz. Es war eins von zwei Bremer Eigentoren in der abgelaufenen Saison. Für Moisander war es erst das zweite Eigentor in 502 Spielen als Profi.

Florian Kohfeldt über Niklas Moisander:

„Ich sehe ihn von der Wichtigkeit auf einer Stufe mit Max Kruse.“

Niklas Moisander über...

...seine Zukunft: „Es ist möglich, dass ich hier eines Tages meine Karriere beende.“

...seine Ziele: „Der Klub hat das Potenzial, erfolgreicher zu sein.“