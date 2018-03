Auch wenn Niklas Moisander mit einer leichten Erkältung am Mittwoch mit dem Training aussetzen musste, entspannt sich die Personalsituation bei Werder nach und nach: Ludwig Augustinsson und Jerome Gondorf konnten zumindest Teile des Mannschaftstrainings absolvieren. Augustinsson hatte mit Oberschenkelproblemen die Testländerspiele der schwedischen Nationalmannschaft unter der Woche verpasst, Gondorf arbeitet nach einer Blinddarm-OP weiter an seinem Comeback und könnte schon gegen Eintracht Frankfurt (Sonntag, 15.30 Uhr) wieder ein Thema für den Spieltagskader werden. Zu dem dürfte auch Moisander gehören: Der Einsatz des Finnen ist trotz seiner Erkältung nicht in Gefahr.