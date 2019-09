Florian Kohfeldt hat inzwischen unfreiwillig Routine darin, schlechte Nachrichten zu verkünden. Dennoch wirkte der Werder-Trainer am Donnerstag etwas angefasst, als er bekannt geben musste: „Niklas Moisander wird definitiv nicht spielen können.“ Der Kapitän und Abwehrchef fällt also aus für das Auswärtsspiel gegen Union Berlin am Sonnabend (15.30 Uhr), Werders Verletztenmisere wird immer schlimmer und die Blessuren werden immer kurioser. „Beim Auslaufen nach dem Hannover-Testspiel hat Niklas sich einen kleinen Muskelfaserriss zugezogen“, sagte Kohfeldt und fügte später hinzu: „Sich bei diesem lockeren Training zu verletzen - das ist nicht zu erklären.“

Moisander ist der neunte verletzte Werder-Profi. Insbesondere die Abwehr ist gebeutelt. Mit Moisander, Ömer Toprak, Sebastian Langkamp und Milos Veljkovic fehlen nun vier Innenverteidiger. Kohfeldt wollte dennoch kein Trübsal blasen: „Mir macht es keinen Spaß, dass viele nicht da sind. Aber mir macht es Spaß, daran zu arbeiten, Lösungen zu finden.“ Für das Union-Spiel sei in der Abwehr nun eine Dreierkette mit Michael Lang, Theodor Gebre Selassie und Marco Friedl eine Option. „Ich bin überzeugt von denen, die da sind. Wir werden eine gute Mannschaft auf den Platz stellen“, versicherte Kohfeldt, der zum Thema Verletztenmisere einmal mehr versicherte: „Bei aller Selbstkritik sind keine Muster zu erkennen.“

Im Offensivbereich gab es noch eine weitere schlechte Nachricht: Bei Milot Rashica reicht es noch nicht für den Kader. Der Flügelstürmer hatte nach seiner Adduktorenverletzung unter der Woche wieder individuell auf dem Platz trainiert. Man wolle Rashica nicht vorschnell wieder aufstellen, daher bleibe er zu Hause, sagte Kohfeldt.

Eine gute Nachricht konnte der Coach immerhin verkünden: Die Nationalspieler Friedl, Johannes Eggestein, Josh Sargent, Jiri Pavlenka und Yuya Osako sind allesamt gesund nach Bremen zurückgekehrt.