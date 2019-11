Niklas Moisander muss auch auf die Reise nach Mönchengladbach verzichten. (nordphoto)

Wieder nichts: Niklas Moisander wird auch für das Spiel bei Borussia Mönchengladbach (Sonntag, 13.30 Uhr) ausfallen, das Comeback des 34-Jährigen verzögert sich weiter. Werders Abwehrchef laboriert noch immer an den Folgen eines Muskelfaserrisses in der Wade. „Ich gehe davon aus, erst nach der Länderspielpause wieder mit der Mannschaft trainieren zu können“, sagte der Finne am Freitag. „Die Verletzung war langwieriger als erwartet, weil die Sehne stärker in Mitleidenschaft gezogen worden war. Die Verletzung war auf einer ersten Bildgebung nicht zu erkennen, erst bei einem zweiten MRT konnte es festgestellt werden. Aufgrund der Schwere der Verletzung ist weiterhin Vorsicht geboten.“

„Er ist nicht weit weg, aber wir müssen vorsichtig sein mit der Wade“, sagte Trainer Florian Kohfeldt. „Deshalb ist das nächste Ziel jetzt Schalke nach der Länderspielpause. Aber wenn es noch ein oder zwei Wochen mehr dauert, dann ist das so. Wichtig ist, dass er gesund zurückkommt. Wenn er dann nämlich spielt, dann tut er dies auch für 90 Minuten.“

Immerhin: Es gab auch gute Nachrichten. „Sebastian Langkamp hat unter der Woche einen Schlag auf die Wade bekommen, aber ich kann Entwarnung für das Spiel geben“, sagte Kohfeldt. Auch sonst gab es keine Rückschläge. „Alle anderen sind bereit und trainieren“, erklärte Werders Coach.