Niklas Moisander muss auch gegen Wolfsburg passen. (nordphoto)

Das Warten geht weiter. Niklas Moisander wird auch an diesem, dem 13. Spieltag nicht für Werder spielen können. „Da müssen wir nicht groß taktieren“, erklärte Trainer Florian Kohfeldt am Freitag während der offiziellen Pressekonferenz im Vorfeld der Partie beim VfL Wolfsburg (Sonntag, 18 Uhr). „Die Woche läuft so, dass Wolfsburg kein Thema sein wird.“ Moisander könne zwar trainieren, werde dies auch am Freitag und Sonnabend tun - womöglich allerdings nur individuell. Das klingt nach Rückschlag, doch Kohfeldt verfolgt einen besonderen Plan. „Dann ist das Ziel, eine komplette Woche gegen Paderborn zu haben. Und dann wird er gegen Paderborn spielen“, kündigte Kohfeldt an.

Weitere Ausfälle müssen die Bremer bislang nicht fürchten. Abgesehen von den länger verletzten Profis hat kein weiterer Spieler eine Blessur erlitten. Auch Ludwig Augustinsson hat sein Comeback am vergangenen Wochenende gut überstanden, da das Knie bislang keinerlei Reaktion gezeigt hat, steht einem neuerlichen Einsatz nichts im Wege.