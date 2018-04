„Niklas hat nichts Schlimmes, er wird uns zur Verfügung stehen“, sagte Werder-Coach Florian Kohfeldt auf der Pressekonferenz vor dem Heimspiel gegen Borussia Dortmund (Sonntag, 18 Uhr). Der Finne hatte das Training am Mittwoch vorzeitig wegen Oberschenkelproblemen beendet. Das sei eine Vorsichtsmaßnahme gewesen, so Kohfeldt.

Einsatzbereit ist auch Ludwig Augustinsson, der am Mittwoch erstmals wieder Teile des Mannschaftstrainings absolvierte. „Ich bin bereit, habe keine Probleme mehr“, sagte Augustinsson. Der Linksverteidiger hatte die vergangenen drei Spiele gegen Hannover 96 (1:2), RB Leipzig (1:1) und den VfB Stuttgart (0:2) wegen einer Oberschenkelverletzung verpasst. Gegen Dortmund kehrt Augustinsson in den Kader zurück. „Er ist komplett einsatzfähig“, sagte Kohfeldt. Auch Aron Johannsson wird gegen den BVB auflaufen können. Laut Kohfeldt wird der US-Stürmer an diesem Freitag wieder mit der Mannschaft trainieren.

Florian Kainz und Philipp Bargfrede (beide Gelbsperre) werden gegen Dortmund nicht mitwirken können.

