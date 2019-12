Es war nicht nur verdammt kalt und windig beim Abschluss-Training am Freitagnachmittag. Es gab auch mal wieder vermehrt schlechte Nachrichten, die im Laufe der knapp halbstündigen Einheit am Weserstadion nach und nach durchsickerten. Zunächst fiel auf, dass Sebastian Langkamp nicht auf dem Platz stand, er leidet an Rückenproblemen und fällt für das Spiel beim FC Bayern aus. Auch Niklas Moisander war nicht zu entdecken, er absolvierte eine individuelle Einheit im Stadion. Und dann brach auch noch Philipp Bargfrede vorzeitig das Training ab.

Bargfrede war aufgrund muskulärer Probleme vor Ende des Trainings in die Kabine gestapft. Auf die Frage nach dem Grund, antwortete er kurz und knapp: „Da ist etwas reingezogen.„ Florian Kohfeldt wurde anschließend nicht genauer, als er sagte: „Philipp hat ein Ziehen im Oberschenkel verspürt. Wir müssen schauen, was genau das ist.“ Knapp zwei Stunde kam die Meldung, dass Bargfrede ausfällt.

Wadenprobleme bei Moisander

Die Tendenz dürfte hinsichtlich des Restprogramms auch bei Moisander negativ sein. Bereits am Dienstag folgt die Partie im Weserstadion gegen Mainz 05, am Sonnabend reist Werder dann zum Abschluss der Hinrunde zum 1. FC Köln. Diese Spiele dürften Priorität besitzen, um Werders avisiertes Punkteziel von 20 zu erreichen. Bei aktuell 14 Zählern fehlen sechs, was zwei Siege bedeutet. Moisander dürfte in München eher pausieren, um gegen Mainz und Köln einsatzbereit zu sein.

Bei Moisander sind es erneut Probleme in der Wade, die aufgetreten sind. Werder hat eine Magnetresonanztomographie machen lassen. „Wir sind da etwas sensibel geworden", sagt Kohfeldt, der einen Einsatz nicht ausschließen wollte.

Bittencourt meldet sich fit

Gute Nachrichten gibt es auch, Leonardo Bittencourt meldet sich fit. Nach Magen-Darm-Problemen, die eine Teilnahme an der Weihnachtsfeier am vergangenen Dienstag unmöglich machten, kann Bittencourt spielen. „Leo wird auf jeden Fall im Kader stehen. Von Startelf über einen Halbzeit-Einsatz oder 30 Minuten Spielzeit ist alles drin", sagt Kohfeldt.

Wie viel Spielzeit für Fin Bartels drin ist, wird man sehen. Bartels ist jedenfalls Teil des Kaders für das Spiel in München. Zuletzt stand er am 17. März dieses Jahres auf dem Feld, beim 3:1 Auswärtssieg in Leverkusen spielte Bartels für 15 Minuten mit. „Fin ist für die letzten Wochen des Jahres ein Kandidat für Kurzeinsätze, was mich sehr freut", sagt Kohfeldt. Zumindest ein Grund zur Freude.

So könnte Werder spielen:

Pavlenka - Gebre Selassie, Veljkovic, Sahin, Friedl, Augustinsson - Bittencourt, M. Eggestein, Klaassen - Osako, Rashica.